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09.02.2021,  
09:46
Текст:  Антон Валагин

Появилось фото японской подлодки после столкновения с балкером

Береговая охрана Японии опубликовала фото субмарины SS501 Soryu, пострадавшей после столкновения с балкером у берегов префектуры Коти.

Фото: ОАК
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Авария произошла 8 февраля в Тихом океане близ острова Сикоку. Подлодка во время всплытия врезалась в гражданское судно, предназначенное для перевозки насыпных грузов. Корабль получил повреждения легкого корпуса и ограждения рубки, пострадали три члена экипажа, сообщает Kyodo. Сведений о пострадавших и повреждениях на балкере нет.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга распорядился обеспечить безопасность гражданского судна и информировать население о развитии ситуации. Судя по опубликованному фото, повреждения подлодки не критичны: пострадал легкий корпус, сломан один из горизонтальных рулей.

Субмарина Soryu - головной корабль одноименной серии из 12 подлодок, оснащенных воздухонезависимой силовой установкой. Подлодка водоизмещением 4200 тонн вооружена торпедами и крылатыми ракетами Harpoon.

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Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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