Правительство продлит ввоз комплектов и наборов товаров без маркировки

До 1 сентября 2021 года может быть продлен ввоз наборов и комплектов из категории фототоваров и парфюмерной продукции без маркировки. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке проектов нормативных актов.

Документом вносятся изменения в постановление правительства № 1953 "Об утверждении Правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации" и № 1957 "Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации" в части продления сроков реализации наборов и комплектов данных видов продукции до 1 сентября 2021 года.

Ранее предполагалось, что немаркированные фотокомплекты и парфюмерные наборы могут реализовываться до 1 апреля текущего года. По данным "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ, оператор маркировки), на данный момент в системе "Честный знак" зарегистрировано 1349 участников оборота фототоваров. Для них выпущено 271933 кодов маркировки. Участников оборота парфюмерии в системе зарегистрировано 12192, для парфюмерной продукции выпущено более 78,28 млн кодов маркировки.

Как сообщалось ранее, обязательная маркировка для фототоваров и парфюмерной продукции введена с 1 октября 2020 года.