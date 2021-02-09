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09.02.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Правительство уточнило правила маркировки табака

Текст: Лидия Захарова
Участники оборота табачной продукции будут обязаны передавать сведения о движении товара в систему маркировки "Честный знак" только через оператора электронного документооборота (ЭДО). Продолжить самостоятельно представлять сведения оператору маркировки можно лишь до конца 2021 года.

9 февраля вступает в силу постановление Правительства РФ от 28.01.2021 № 64 "О внесении изменений в Правила маркировки табачной продукции средствами идентификации". Документ закрепляет роль оператора ЭДО в процессах маркировки и разграничивает ответственность оператора ЭДО и участников оборота.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Обязательная маркировка табачных изделий (с использованием кодов идентификации Data Matrix) введена с 1 марта 2019 для защиты потребителей от нелегальной продукции. Все сведения об обороте маркированных товаров (производство, импорт, транспортировка, получение и передача) поступают в информационную систему мониторинга "Честный знак". Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Порядок передачи данных зависит от операции, которая проводится с продукцией, а также от того, кто проводит такую операцию.

Розничные продавцы передают в "Честный знак" сведения о продаже маркированных товаров через операторов фискальных данных. Факты передачи табачной продукции от одного участника оборота к другому, например, от производителя к дистрибьютору, от оптовика к розничной торговой точке, фиксируются с помощью универсальных передаточных документов (УПД). Изменения стоимости или случаи расхождений по количеству (качеству) поставленного товара оформляются универсальными корректировочными документами (УКД). Оба документа, УПД и УКД, направляются в системы ЦРПТ в электронном виде по утвержденным налоговиками форматам.

По обновленным правилам, любой участник оборота маркированной табачной продукции должен заключить договор с оператором ЭДО, который в режиме реального времени передаст в систему маркировки УПД и УКД подписанные электронными подписями участников сделки. Ответ от системы маркировки о доставке и обработке данных возвращается участникам в виде статусов из "Честного знака" (о внесении сведений в систему или об отказе). Самостоятельно подавать сведения о движении товаров в системы ЦРПТ можно лишь до конца 2021 года.

"Операторы ЭДО и раньше поддерживали продуктивный обмен с системой маркировки в режиме реального времени, однако прежняя редакция правил маркировки табака предусматривала технологическое участие оператора ЭДО в процессе передачи сведений. Самого термина "оператор ЭДО" в документе не было, в отличие от "оператора фискальных данных", - поясняет Сергей Киселев, эксперт сервиса Контур.Диадок. - Вопрос обсуждался в рабочих группах на площадке ЦРПТ совместно с представителями рынка. В ходе дискуссий появилось предложение ликвидировать пробел в нормативном регулировании, что и было реализовано".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Ответственность за корректность сведений в электронных документах лежит на участниках оборота. На оператора ЭДО возлагается ответственность за неизменность и своевременность передачи сведений, полученных от участников оборота.

Немаркированные сигареты и папиросы, произведенные до 1 июля 2019 года, можно было продавать до 1 июля 2020 года, а остальную табачную продукцию (табак жевательный, для кальяна и пр.) можно продолжить реализовывать до 1 июля 2021 года.

За выпуск табачной продукции без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения для производителей установлена ответственность в виде штрафа от 100 до 150 тыс. рублей с конфискацией всей продукции. За реализацию немаркированной продукции предусмотрены санкции от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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