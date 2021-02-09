Продуктам с огорода выделят "первую линию" на рынках

По нему региональным властям рекомендовано обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и прочих торговых объектов, продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов.

Регионам предстоит устранить излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции. Места с наиболее высокой проходимостью нужно выделить для тех, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства. В течение двух месяцев в регионах должны быть приняты нормативные акты на этот счет.

Как пояснили в Минпромторге, из-за пандемии в прошлом году оборот малой продуктовой розницы сократился на 10-20% по сравнению с 2019 годом. Тогда как большинство крупных продовольственных сетей закончили год с хорошими результатами.

"Развитие малоформатной торговли позволит расширить каналы сбыта и повлечет за собой рост производства, а также вовлечение в оборот значительных резервов продукции малых и средних производств и фермерских хозяйств", - считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его мнению, поддержку малоформатной торговле может оказать и крупный бизнес. Такая договоренность уже есть. Ритейлеры готовы предоставлять небольшим предпринимателям максимальный доступ к трафику торговых сетей, сдавать по адекватным тарифам площади в закассовой зоне, развивать формат shop-in-shop, внедрять и реализовывать программы франчайзинга, а также поддерживать размещение малым бизнесом торговых точек и ярмарок вблизи своих магазинов, отметил Мантуров.