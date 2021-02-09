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Текст:   Марина Трубилина 
18:26 09.02.2021

Программа "Стимул" позволила построить 8,1 млн кв. м жилья

Ввод жилья в рамках программы "Стимул" за 2020 год превысил план на 12,5%, сообщает пресс-служба Минстроя. Благодаря программе было построено 8,1 млн кв. м жилых домов.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В 2020 года по программе, которая нацелена на стимулирование жилищного строительства, было введено в эксплуатацию 102 объекта инфраструктуры. Из них 15 школ на 12,8 тысячи учеников, 15 детских садов для 3,1 тысячи дошкольников. Более 1,5 тысячи посетителей в день смогут принимать три новые поликлиники. Кроме того, построено 57 автомобильных дорог и 12 объектов инженерной инфраструктуры.

Всего по федеральной программе "Стимул" в 2020 году Минстрой софинансировал строительство 222 объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. Из них в стройке находилось 37 детских садов на 8,3 тысячи мест, 52 школы на 47 тысяч мест, два комплексных учреждения "школа-детский сад", шесть поликлиник, 90 дорог и 35 объектов инженерной инфраструктуры. Их строительство продолжено в 2021 году.

Программа помогает застройщикам строить быстрее и без дополнительной финансовой нагрузки из-за возведения социальной инфраструктуры, сдерживает стоимость квартир благодаря снижению расходов застройщика и повышает общие темпы обновления жилья по всей стране, отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин. "В 2020 году эту программную задачу удалось перевыполнить на 0,9 млн кв. м жилья", - добавил он.

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