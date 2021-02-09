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09.02.2021 23:52
Рубрика: Спорт

Чемпионы торопятся

Лучший клуб Франции "ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8378)
Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" уже в следующем сезоне может усилить состав лидером "Барселоны" Лионелем Месси. По информации зарубежных СМИ, парижский клуб уверен в подписании игрока.

Примечательный момент: накануне популярное издание France Football на обложке нового выпуска журнала поместил фотографию Месси в форме "ПСЖ". Напомним, что уже в ближайший вторник "Барселона" примет парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На подписание Лионеля Месси есть сразу несколько претендентов. Главный из них - "Пари Сен-Жермен". Фото: Gettyimages

Чуть ранее полузащитник французской команды и партнер Месси по национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария подчеркнул: он хочет продлить контракт с "ПСЖ", поскольку уже в новом сезоне в Париж может переехать Месси.

- Мы ведем переговоры о продолжении сотрудничества. Я бы хотел остаться, потому что есть вероятность, что скоро к нам присоединится Месси, - сказал Ди Мария.

На слова Ди Марии и появление Месси в форме "ПСЖ" на обложке France Football успел отреагировать главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

- Не знаю, почему они это делают. Если они хотят поговорить о Лео и его будущем, пусть обсуждают. Что нам остается делать - так это готовиться к матчам с "Севильей" и "Алавесом", а во вторник нас ждет противостояние с "ПСЖ" в Лиге чемпионов, - сказал Куман.

Тем временем стали известны финалисты клубного чемпионата мира, проходящего в Катаре. За трофей поборются "Бавария" и мексиканский "Тигрес". Матч состоится 11 февраля.

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