Примечательный момент: накануне популярное издание France Football на обложке нового выпуска журнала поместил фотографию Месси в форме "ПСЖ". Напомним, что уже в ближайший вторник "Барселона" примет парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Чуть ранее полузащитник французской команды и партнер Месси по национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария подчеркнул: он хочет продлить контракт с "ПСЖ", поскольку уже в новом сезоне в Париж может переехать Месси.
- Мы ведем переговоры о продолжении сотрудничества. Я бы хотел остаться, потому что есть вероятность, что скоро к нам присоединится Месси, - сказал Ди Мария.
На слова Ди Марии и появление Месси в форме "ПСЖ" на обложке France Football успел отреагировать главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.
- Не знаю, почему они это делают. Если они хотят поговорить о Лео и его будущем, пусть обсуждают. Что нам остается делать - так это готовиться к матчам с "Севильей" и "Алавесом", а во вторник нас ждет противостояние с "ПСЖ" в Лиге чемпионов, - сказал Куман.
Тем временем стали известны финалисты клубного чемпионата мира, проходящего в Катаре. За трофей поборются "Бавария" и мексиканский "Тигрес". Матч состоится 11 февраля.