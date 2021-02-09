Путин отметил бесперебойную работу судов в пандемию

"Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за подвижнический труд. Не могу не сказать, что вызывает огромное уважение то, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения", - подчеркнул Владимир Путин.

"В некоторых странах так и было - до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. Наша система, напротив, действовала без перебоев", - оценил президент. "Суды проявили верность своей высокой миссии и, не взирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства", - сказал он.

"В прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м. В том числе потому, что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам", - считает Путин.

"Качество правосудия при возросшей нагрузке оставалось высоким и более того - продолжалось совершенствоваться", - сказал президент, отметив, что эксперты Еврокомиссии единодушно сочли российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной для граждан.