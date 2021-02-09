Новые судебные инициативы позволят ежегодно избавлять десятки тысяч человек от клейма судимости. При этом может быть решена старая и острая проблема жертв насилия: когда побои незначительны, людей не заставят самостоятельно ходить по судам. Полиция сама приведет дебоширов на скамью подсудимых. Важные предложения прозвучали на большом совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов, которое прошло в режиме видео-конференц-связи с участием президента России Владимира Путина.

В ходе совещания стало ясно: процесс совершенствования судебной деятельности идет непрерывно. Этот вопрос президент постоянно обсуждает с председателем Верховного суда, и считает, что самые прогрессивные и самые актуальные инициативы рождаются именно в судейском сообществе. "Конечно, знаю эту мысль, идею, что никогда сама себя система не может реформировать. Но я никогда не соглашался со скептиками, которые так утверждали - что судебная система не может сама себя развивать. Как мы видим - может, и очень успешно", - заявил Путин.

Новые инициативы озвучил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Например, Верховный суд России разработал законопроект, предлагающий перевести 112 преступлений в разряд уголовного проступка.

Одной из основных тем разговора - как обеспечить запрос на справедливость правосудия. Судья - тот, кто остается всегда над схваткой, выслушивает обе стороны и принимает независимое решение. Такому судье будут верить. Его решения могут нравиться или не нравиться, но их будут уважать. Верят ли сегодня нашему суду? Справедлив ли он? Как отметил глава государства, российские суды в сложное время пандемии работали с полной отдачей и рассмотрели больше дел, чем в 2019 году, что подтверждает рост доверия к судебным процедурам. При этом полностью сохранилась социальная направленность правосудия.

"Вызывает огромное уважение то, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения", - подчеркнул Владимир Путин. "В некоторых странах так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. Наша система, напротив, действовала без перебоев", - оценил он. "Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства", - сказал президент.

Отечественная судебная система смогла быстро адаптироваться к новым условиям, причем это был добровольный выбор судейского сообщества. Верховный суд и Совет судей определили перечень наиболее острых для людей, социально, общественно значимых вопросов, не терпящих отлагательства. По другим категориям дел суды могли сами решать: рассматривать их незамедлительно или отложить на более безопасное в эпидемиологическом плане время. "Возросшее количество рассмотренных дел за прошлый год говорит о том, что российские суды не ограничились "программой минимум", а наоборот - избрали для себя "программу максимум"", - оценил Путин. Рассмотрели практически все обращения граждан, руководствовались принципом, что каждая ситуация, требующая судебного решения, жизненно значима для конкретного человека и его семьи, добавил он.

112 нетяжких преступлений предлагается перевести в разряд уголовных проступков, за которые судимости не будет

Социальная направленность правосудия выражалась не только в каждодневной работе судов, но и в ходе формирования единообразной практики. Верховный суд выпустил целый ряд обзоров и дал разъяснения, как применять законодательство и каких ошибок следует избежать. "Причем наиболее подробными и объемными стали обзоры практики по трудовым и социальным вопросам - как раз самые острые вопросы в это время", - констатировал Путин. Так, Верховный суд защитил права работников в спорах об увольнении, например, запретил строго наказывать за отсутствие на рабочем месте по уважительной причине.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал, зачем предлагается перевести 112 нетяжких преступлений в разряд уголовных проступков.

"Уголовный проступок по своей правовой природе является более опасным деянием, чем административное правонарушение, но в силу его совершения впервые и в связи с отсутствием тяжких последствий исправление лица, совершившего такое деяние, возможно без осуждения в уголовном порядке", - в свою очередь разъяснил новые принципы Вячеслав Лебедев.

Десятки тысяч людей ежегодно получают судимость за незначительные преступления. Да, в тюрьму они не попадают. Но судимость сама по себе осложняет человеку жизнь.

"В этой связи уголовная ответственность за преступления, не наказуемые лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам справедливости и гуманизма", - говорит Вячеслав Лебедев. Так, предлагается отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ), совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп. Это 29 составов преступлений, включая, например, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих признаков, и некоторые другие.

Также уголовным проступком предлагается считать ряд преступлений небольшой тяжести против собственности, наказуемых лишением свободы, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия, включая кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков (частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 159 УК РФ).

"Реализация предлагаемых изменений будет способствовать социализации граждан, впервые совершивших преступления этой категории, особенно в молодом возрасте, и препятствовать их вовлечению в криминальную среду", - пояснил Вячеслав Лебедев.

Владимир Путин: У судов РФ были в 2020 году одни из лучших показателей среди стран Совета Европы. Фото: РИА Новости

Еще одна ключевая инициатива: председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предлагает упростить привлечение к уголовной ответственности по ряду преступлений. В том числе дополнительную защиту получат жертвы семейного насилия. Как пояснил Вячеслав Лебедев, согласно УПК ряд уголовных дел относится к делам частного обвинения. В том числе: умышленное причинение легкого вреда здоровью. Это означает, что потерпевший сам должен идти в суд и поддерживать обвинение. Правоохранители не проводят расследования.

"По уголовным делам частного обвинения по общему правилу не осуществляется дознание, а обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевшего, который с момента принятия заявления к производству мирового судьи становится частным обвинителем", - пояснил Вячеслав Лебедев.

Под причинением легкого вреда здоровья понимаются в том числе побои, когда у жертвы остался, допустим, синяк.

"Учитывая, что потерпевшие не наделены публичными полномочиями и в большинстве своем не являются профессиональными юристами, исполнение ими обязанности по сбору доказательств является крайне затруднительным, особенно по делам, связанным с "домашним насилием", которое носит латентный характер и чаще всего характеризуется зависимым положением потерпевшего", - считает Вячеслав Лебедев.

Получается, что процедура частного обвинения перекладывает на жертву домашнего насилия ответственность за доказывание вины подсудимого.

"Это сложная задача даже для квалифицированных сотрудников правоохранительных органов, - продолжает Вячеслав Лебедев, - но для потерпевшей стороны, которая вынуждена собирать доказательства самостоятельно, продолжая при этом проживать совместно с правонарушителем, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны, трудности становятся непреодолимыми".

Жертвы семейного насилия смогут обращаться в полицию. Правоохранители самостоятельно возбудят уголовное дело и предъявят обвинение

Поэтому предлагается упразднить процедуру частного обвинения и отнести уголовные дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к категории уголовных дел частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание.

Иными словами, жертвы семейного насилия смогут обращаться в полицию даже в случае нанесения легкого вреда здоровью, и правоохранители самостоятельно возбудят уголовное дело и предъявят обвинение.

Досье "РГ"

Число осужденных в России за последние 20 лет значительно сократилось в результате гуманизации законодательства и правоприменительной практики, количество заключенных сейчас составляет 482 тысячи человек, заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Суды прекращают около четверти дел (например, за истечением срока давности или по примирению сторон), хотя еще в 1999 году эта цифра составляла лишь 2 процента.