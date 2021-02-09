Путин внес в ГД устав Международной организации по миграции

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы устав Международной организации по миграции.

В пояснительной записке к опубликованному в думской электронной базе документу, в частности, говорится, что, наряду с прочими условиями, вступление в МОМ оформляется "принятием вступающим государством устава Международной организации по миграции".

Решение о принятии устава будет принято в форме федерального закона.

Напомним, в августе прошлого года глава государства поручил правительству оформить членство страны в Международной организации по миграции. Кроме того, МИД, МВД, Минздрав и Минтруд должны был обеспечить эффективное участие нашей страны в работе этой организации с учетом национальных интересов.