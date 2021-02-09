Культура
09.02.2021 17:22
Текст: Наталья Лебедева

Работы художника Поплавского покажут в Музее Великой Отечественной в Минске

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны подготовили временную экспозицию "Художник и время", посвященную 90-летию народного художника Беларуси и талантливейшего иллюстратора, чьи имя было широко известно на всем постсоветском пространстве, - Георгия Поплавского.

Фото: Евгений Коктыш/ РИА Новости
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"Георгий Поплавский стал одним из первых художников, обозначивших новое направление в искусстве Беларуси, так называемый "суровый стиль". Виртуозно владея техниками акварели, линогравюры, литографии, офорта, сухой иглы, рисунка пером, художник создал целый ряд произведений, в которых запечатлел окружающий мир таким, каким его видел и чувствовал", - рассказывают о нем в музее.

Лауреат Государственной премии Георгий Поплавский известен также как великий путешественник. Индия, Эфиопия, Монголия, Египет, Исландия, страны Европы и Америки. Не зная языков, он сумел объехать полмира, и после каждого путешествия в его блокнотах появлялись новые зарисовки и эскизы. Все, что видел и пережил, он потом воплощал в своих иллюстрациях к книгам Петрарки и Шекспира, Быкова и Адамовича, Фенимора Купера и Купалы. За это его ценили и ненавидели. Но это не помешало Поплавскому стать единственным белорусом, удостоенным премии имени Джавахарлала Неру.

Особое место в его творчества всегда занимала драматическая и трагическая тема Великой Отечественной войны. Ему едва исполнилось десять, когда началась война. В оккупированном Бобруйске он видел голод, разруху, пожары и насилие. Все это он потом изобразил на своих полотнах, четко, резко, даже жестко.
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На выставке собраны эстампы из графических серий "Память" (1968 г.), "По мотивам произведений Алеся Адамовича" (1975 г.), "Василь Быков, иллюстрации" (1977-1982 гг.), "Время длинных ножей" (1982-1986 гг), "Хроника одного отряда" (1986-1987 гг.). Впервые публике представят 45 оригинальных рисунков, выполненных молодым художником во время срочной службы в Советской Армии в начале 1950-х годов.

Экспозиция будет открыта для посетителей с 12 февраля по 12 марта.

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