Работы художника Поплавского покажут в Музее Великой Отечественной в Минске

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны подготовили временную экспозицию "Художник и время", посвященную 90-летию народного художника Беларуси и талантливейшего иллюстратора, чьи имя было широко известно на всем постсоветском пространстве, - Георгия Поплавского.

"Георгий Поплавский стал одним из первых художников, обозначивших новое направление в искусстве Беларуси, так называемый "суровый стиль". Виртуозно владея техниками акварели, линогравюры, литографии, офорта, сухой иглы, рисунка пером, художник создал целый ряд произведений, в которых запечатлел окружающий мир таким, каким его видел и чувствовал", - рассказывают о нем в музее.

Лауреат Государственной премии Георгий Поплавский известен также как великий путешественник. Индия, Эфиопия, Монголия, Египет, Исландия, страны Европы и Америки. Не зная языков, он сумел объехать полмира, и после каждого путешествия в его блокнотах появлялись новые зарисовки и эскизы. Все, что видел и пережил, он потом воплощал в своих иллюстрациях к книгам Петрарки и Шекспира, Быкова и Адамовича, Фенимора Купера и Купалы. За это его ценили и ненавидели. Но это не помешало Поплавскому стать единственным белорусом, удостоенным премии имени Джавахарлала Неру.

Особое место в его творчества всегда занимала драматическая и трагическая тема Великой Отечественной войны. Ему едва исполнилось десять, когда началась война. В оккупированном Бобруйске он видел голод, разруху, пожары и насилие. Все это он потом изобразил на своих полотнах, четко, резко, даже жестко.

На выставке собраны эстампы из графических серий "Память" (1968 г.), "По мотивам произведений Алеся Адамовича" (1975 г.), "Василь Быков, иллюстрации" (1977-1982 гг.), "Время длинных ножей" (1982-1986 гг), "Хроника одного отряда" (1986-1987 гг.). Впервые публике представят 45 оригинальных рисунков, выполненных молодым художником во время срочной службы в Советской Армии в начале 1950-х годов.

Экспозиция будет открыта для посетителей с 12 февраля по 12 марта.