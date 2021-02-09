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09.02.2021 15:49
Рубрика: Общество

В Израиле солдат на учениях нашел редкую монету возрастом 1800 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле военнослужащий по имени Идо Гарди во время воинских учений в районе Кармель нашел редкую римскую монету с изображением профиля императора Антонина Пия.

Фото: iStock
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Информация об открытии опубликована на сайте Министерства иностранных дел Израиля. Сообщается, что ранее на территории этой страны было найдено всего 10 монет такого типа.

По крайней мере, в официальных коллекциях найденный артефакт будет всего лишь одиннадцатым в своем роде. Как пояснил доктор Дональд Цви Ариэль, глава отдела нумизматики Управления древностей Израиля, все подобные монеты были найдены на севере Израиля, на территории от Мегиддо и Циппори до Тверии и Арбели.

Редкий артефакт датирован 158-159 годами нашей эры. На аверсе изображен портрет римского императора Антонина Пия, правившего в период с 138 по 161 годы нашей эры. На реверсе изображен сирийский бог Луны, которого называли Мен. Кстати, ученые отмечают хорошую степень сохранности находки.

По словам доктора Авнера Экера из Университета Бар-Илан, обнаруженная монета была одной из тех муниципальных монет, которые чеканили в городе Гева, известном так же как Гева Филиппы и Гева Парашим. Это было обычной практикой в римский период. Тогда городам, так называемым полисам, было предоставлено право чеканить собственные монеты.

Кстати, находку ученые датировали как раз по году, отчеканенному на ней. Более того, именно в том году и был создан муниципальный совет, а гражданам Гевы была делегирована часть функций местного самоуправления при подчинении Римской империи. Словом, найденная монета, возможно, стала одной из первых, отчеканенных в Геве самостоятельно.

Фото: iStock
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Этот город часто упоминается в древних письменных источниках. Так, историк Иосиф Флавий называл его городом, расположенным у подножия холмов на краю долины Изреель. Царь Ирод расквартировал там свою кавалерию, откуда и пошло название Гева Парашим (Город всадников).

Во время Великого еврейского восстания против римлян в 66-70 годы нашей эры из Гевы выступили римские войска пополненные местными жителями. Они отправились на битву с мятежниками возле Бет-Шеарима. Интересно, что точное местонахождение Гевы до сих пор не установлено.

Некоторые историки считают, что этот полис был расположен недалеко от современного города Шаар ха-Амаким. Однако большинство ученых склоняются к мнению о том, что Гева - это современное место Тель абу-Шуша, недалеко от кибуца Мишмар ха-Эмек. На это указывают, например, остатки укреплений и построек эллинистического и византийского периодов, найденных там при раскопках летом прошлого года.

Историю найденной монеты воссоздать теперь трудно. Но ученые предложили гипотезу, которая звучит достоверно. Так, по мнению исследователя Нира Дистельфельда, монету мог потерять некий путник на одной из дорог, пересекавших данный район в древности. Но кто знает, может быть, она принадлежала римскому воину и пролежала в земле почти 2000 лет, пока ее не заметил и не поднял современный солдат.

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