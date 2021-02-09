Белгородская область готова принимать соотечественников из-за рубежа

Больше десятка лет Белгородская область не участвовала в программе переселения соотечественников из-за рубежа. Приграничный регион благодаря благоустройству, комфортному инвестиционному климату и развитой социальной инфраструктуре привлекал жителей не только соседней Украины, но и других бывших советских республик, только вот получить гражданство по упрощенной схеме было невозможно. Теперь ситуация изменилась: регион снова вошел в федеральную программу и уже принял 150 соотечественников из-за границы. Но переехать может не каждый.

Потрудились заранее

Житель села Дмитриевка Андрей Долженков вот уже неделю настоящий россиянин.

- Получил российский паспорт и очень этому рад, - рассказывает он.

В России Долженков шесть лет. Родился и вырос в Харькове - в семье белгородки и курянина.

- Мама и папа приехали в Харьков учиться, познакомились, поженились, - рассказывает он. - Обычная история для советского времени. Появился я. А в России у нас очень много родственников оставалось: сестры и браться родителей, их дети.

Общение с большой семьей не раз наталкивало Андрея на мысль о переезде, и сначала он, гражданин соседнего государства, просто приехал в Белгородскую область поработать.

- Сначала по патенту трудился, - вспоминает он. - Постепенно оформил вид на жительство.

Когда услышал о программе, решил, что попробовать стоит, и не пожалел.

- Гораздо меньше бумажной волокиты, - сделал вывод новый гражданин России. - Если бы не программа, еще неизвестно, сколько бы времени еще я находился здесь как иностранец.

Таких, как Долженков, в Белгородской области уже 150 человек, при этом большая часть из них уже или жила, или работала здесь. Бывшие студенты, аспиранты, сотрудники предприятий и организаций, узнав о программе, решают, что не воспользоваться ею - ошибка.

- Но есть и те, кто приехал к нам из-за рубежа, - рассказывает первый замначальника регионального управления по труду и занятости Татьяна Калюжа. - Четверо - из Украины, двое - из Казахстана, еще три человека - это члены их семей.

Всего подали заявки свыше 200 человек, но одобрили их только 150 иностранцам. Вместе с ними в Белгородскую область переедут и родственники, поэтому общее число переселенцев в общей сложности превысит четыре сотни.

Вместе веселее

Переезжать семьей, по словам курирующих программу чиновников, выгоднее. На каждого участника программы выделяются пособия и так называемые подъемные. Так, из областной казны компенсируется аренда жилья - не менее 50 тысяч рублей, плата за медицинский осмотр, а также за признание иностранных дипломов действительными на российской территории. Кроме того, по линии МВД переселенцам выплачивается сумма в два прожиточных минимума.

- Эти выплаты зависят от статуса участника программы: пенсионер, ребенок и так далее, - отмечает начальник отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УМВД Ирина Карпунина. - И положены они тем гражданам, которые подали заявку из загранаппарата и получили свидетельства после 1 июля минувшего года. Те, кто это сделал в России, уже ими воспользоваться не смогут.

Выбор конкретного места жительства для экс-иностранца зависит он наличия там вакантных рабочих мест

На реализацию программы содействия переселению соотечественников до 2024 года намерены направить свыше 2,2 миллиона рублей. В общей сложности рассчитывают выдать российские паспорта почти 1,9 тысячи человек.

Однако, как подчеркивает Татьяна Калюжа, стать белгородцем сможет не каждый.

- Главная цель программы - обеспечить приток в регион квалифицированных кадров, - говорит она. - Самые востребованные специальности - медики и IT-специалисты. В регионе почти 20 тысяч вакансий, и более половины из них требуют высококвалифицированных сотрудников. Врачи и младший медицинский персонал в нынешних условиях тоже нужны, и не только в Белгородской области.

Из ставших россиянами переселенцев 22 человека - врачи, 24 - инженеры, 14 - программисты, девять - специалисты горнодобывающей отрасли, шестеро - преподаватели и научные сотрудники, и еще несколько десятков трудятся в других отраслях и сферах.

Начальник отдела трудовой миграции управления по труду и занятости Наталья Чуева отмечает, что звонков с запросом на участие в программе очень много. Только среди желающих попадаются разные люди.

- Требования к участнику программы строгие, - отмечает она. - К примеру, среди прочих есть и такое: человек должен по специальности отработать не менее последних шести месяцев в том государстве, где он живет. И когда нам звонят те, кто вообще нигде не работал и не работает, вынуждены разочаровать - безработные здесь не нужны.

В качестве позитивного примера Наталья Чуева приводит заявку от династии врачей.

- Заявитель, его жена, двое сыновей и, по-моему, даже родители кого-то из супругов собираются переехать в один из муниципалитетов, - рассказывает она. - Мы увидели и сразу подумали, как повезло: в районе сразу столько врачей появится!

Муниципальный фильтр

Впрочем, муниципалитетам с потенциальными переселенцами тоже необходимо поработать. Выбор конкретного места для экс-иностранца зависит от наличия там вакантных рабочих мест. Андрей Долженков, к примеру, выбрал крупное ракитянское село Дмитриевка, где уже успел поработать в сельском хозяйстве, а теперь стал шеф-поваром в ресторане.

- Бывает и так, что на должность того же врача в больнице, где планировал работать переселенец, уже взяли специалиста, - рассказывает Наталья Чуева. - Это жизнь. И мы советуем заявителю рассмотреть не один вариант, а, скажем, если изначально он планировал работать в Губкине, то подать заявку в Старый Оскол. Два крупных города совсем рядом.

Помимо работы, важно, чтобы муниципалитет мог предложить социальную инфраструктуру всей семье переселенца: детские сады, школы. Именно муниципальная комиссия говорит решающее слово в деле переезда и получения гражданства. Если в районе принять семью не могут, то в просьбе иностранцу отказывают. А он уже вправе выбрать другое место для будущего переселения.

- Кроме того, как только семья переехала, в муниципалитете оказывают помощь в определении детей в садики и школы, в трудоустройстве членов семьи, в жилищных вопросах, - добавляет Чуева. - Эти люди становятся полноправными гражданами России, и если им положены какие-то льготы, то и они оформляются, и человек ими пользуется.

Татьяна Калюжа добавляет, что за судьбой новых сограждан следят еще некоторое время после переезда и получения гражданства, чтобы вовремя помочь человеку, если потребуется.