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09.02.2021 18:07
Рубрика: Экономика

Более 14 тысяч жителей юго-запада Москвы получат новое жилье

Текст: Сергей Бабкин

Более 14 тысяч жителей юго-запада Москвы получат по реновации новое жилье до 2024 года. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, сообщает официальный портал мэрии mos.ru.

Власти Москвы объяснили порядок реновации

"В этом округе уже определены 33 стартовые площадки под строительство домов для переселения, - уточнил Сергей Левкин. - Эти площадки расположены в девяти районах юго-запада. На них в общей сложности построят более 400 тысяч квадратных метров жилья".

Глава департамента уточнил, что этих ресурсов достаточно для переселения 14 тысяч жителей. При этом с начала программы реновации новые квартиры получили более 1 300 семей из ЮЗАО.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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