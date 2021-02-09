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Текст:   Сергей Жуков 
16:18 09.02.2021

Цены на жилье в Новой Москве выросли на треть

Жилье в Новой Москве за год подорожало в среднем на 30 процентов. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Борис Титов: Рост цен на жилье связан со сложностями в строительстве

По его словам, в нынешнем году на присоединенных территориях города введено в эксплуатацию уже около 400 тысяч квадратных метров жилья. Строительство домов, отметил Жидкин, сопровождается возведением школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов.

Строится и метро. Ранее сообщалось, что в Новой Москве к 2035 году возведут 20 станций.

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