Цены на жилье в Новой Москве выросли на треть

Жилье в Новой Москве за год подорожало в среднем на 30 процентов. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в нынешнем году на присоединенных территориях города введено в эксплуатацию уже около 400 тысяч квадратных метров жилья. Строительство домов, отметил Жидкин, сопровождается возведением школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов.

Строится и метро. Ранее сообщалось, что в Новой Москве к 2035 году возведут 20 станций.