Новости

Истребитель ВКС России обманул ПВО, спрятавшись за ракетоносец 14:20
Решетников посоветовал малому бизнесу актуализировать ОКВЭДы 14:18
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе 14:17
Бортников: В России выстроена надежная система защиты объектов энергетики 14:15
В Петербурге открытие новых станций метро перенесли на 2024 год 14:11
Песков заявил о постоянном выделении средств на соцподдержку 14:10
Январь в столице стал самым хмурым за историю метеонаблюдений 14:09
Песков оценил инициативу об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:07
В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов 14:04
Захарова: Сторонники Навального - не оппозиция, а агенты влияния НАТО 14:04
Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости" 13:50
Песков рассказал про обучение вице-губернаторов в Сенеже 13:40
Япония запустит на орбиту "космический буддийский храм" 13:35
В Петербурге отец накормил 1,5-месячную дочь детской смесью с наркотиками 13:33
Человеческий фактор привел к столкновению японской подлодки с судном 13:27
Более половины россиян низко оценивают свои знания в ИТ 13:27
Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн" 13:18
Путин внес в ГД устав Международной организации по миграции 13:16
Пять тысяч учителей столицы воспользовались виртуальным тренажером 13:16
Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий 13:15
Нерадько: Авиакомпании в РФ пока отказались от идеи создания лоукостеров 13:13
В Москве мошенники выманили у пенсионера три миллиона рублей 13:01
Петербуржец за год добежал до космодрома Восточный 13:00
В Москве пьяный водитель сбил двух пешеходов 12:54
На Алтае тиктокер бросил в полицейских муляж гранаты для записи видео 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 13:11

Свинина в шоколаде

Россельхозбанк назвал области ЦФО в числе самых мясных регионов РФ
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Экономика Центрального округа № 26(8377)
Самые мясные субъекты РФ назвали по итогам 2020 года аналитики Россельхозбанка. В число передовиков вошло несколько областей Центрального округа. Какие отрасли животноводства показали наилучший рост в 2020 году и чего стоит ждать от них в ближайшем будущем - в обзоре "РГ".
Даже в период пандемии свиноводы не снижали темпов выпуска продукции. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Даже в период пандемии свиноводы не снижали темпов выпуска продукции. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Даже в период пандемии свиноводы не снижали темпов выпуска продукции. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Наелись бекона

По динамике развития выделились свиноводы. В целом по стране объем производства вырос почти на девять процентов, до 5,5 миллиона тонн в живом весе.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
В этом году впервые за 30 лет Россия обойдется без импортной свинины

Абсолютным лидером стала Белгородчина, где получили свыше 922 тысяч тонн свинины. В первую пятерку также вошли Курская (478 тысяч тонн), Псковская (337 тысяч), Воронежская (319 тысяч) и Тамбовская (273 тысяч) области. При этом наибольший прирост показали туляки - у них соответствующий показатель за год вырос втрое.

Хороший рывок сделали и тамбовские свиноводы. Они увеличили производство примерно на четверть. Таких результатов удалось добиться за счет расширения действующих комплексов (ООО "Тамбовский бекон", ООО "Черкизово - Свиноводство", ООО "РАСК"). В управлении сельского хозяйства отметили, что регион увеличил экспорт свинины в 2,5 раза.

Время бурного развития для свиноводческой подотрасли, однако, позади. Рост будет замедляться, прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов:

- Конкуренция, концентрация и эффективность производства свинины будут возрастать, и предприятия станут все заметнее ориентироваться на экспорт. Емкость внутреннего рынка будет зависеть от способности свиноводов убедить россиян в том, что потребление их продукта не противоречит здоровому образу жизни, поскольку насыщенные жиры необходимы для нормального функционирования организма.

Запили молоком

Вторым по темпам роста оказалось молочное скотоводство. Производство сырого молока в 2020 году увеличилось на 2,7 процента и превысило 32 миллиона тонн. Бизнес высоко оценивает возможную выгоду от вложений в эту сферу. По инвестиционной активности в АПК молочка уступает лишь тепличному овощеводству.

Конкуренция, концентрация и эффективность производства свинины будут возрастать, и предприятия станут все заметнее ориентироваться на экспорт

Наибольший вклад в производство вносят Татарстан и Башкортостан (1,9 и 1,7 миллиона тонн соответственно). За ним следуют Краснодарский и Алтайский края (1,5 и 1,2 миллиона тонн), а также Ростовская область. Быстрее всего молочное животноводство развивается на Сахалине (годовой прирост - 16 процентов).

Миллионного надоя наконец достигли и в Воронежской области. С 2008 года, когда местные хозяйства получили всего 648 тысяч тонн, развитие молочных ферм было одним из приоритетов региональной власти. При господдержке было построено 26 крупных комплексов (на одну - пять тысяч голов каждый), модернизировано немало предприятий старого образца. В 2019-м область вышла на уровень 1995 года - 980,5 тысячи тонн. Для сравнения, рекордным был год 1990-й. Тогда воронежские колхозы и совхозы получили почти полтора миллиона тонн молока.

Фото: iStock
В этом году Россия экспортирует рекордный объем молочных продуктов

Увеличивать надои и впредь побуждает наличие собственной переработки. В регионе несколько молочных и сырных заводов, которые частично используют сырье, купленное у соседей. По производству товарного молока Воронежская область - третья в стране.

- Значительная доля проектов в молочном скотоводстве в прошлом году была связана с инвестициями крупных производителей в сегмент переработки молока и созданием на их основе вертикально интегрированных комплексов полного цикла, - подтверждает Андрей Дальнов. - Наиболее явной эта тенденция будет для ряда областей Центральной России и Западной Сибири, где, по нашим прогнозам, мощность переработки имеет потенциал для роста примерно на 600 тысяч тонн до конца 2021 года. При этом отрасль обладает значительным потенциалом импортозамещения - по нашим оценкам, он составляет три миллиона тонн молока.

Перешли на деликатесы

Третье место в рейтинге разделили птицеводы и производители говядины. Однако их прирост в 2020-м оказался совсем незначительным - на уровне 0,3 процента.

Тамбовская область отгружает мясо в 16 стран

Производители курятины насытили российский рынок качественным животным белком, и сейчас отрасль находится в стадии зрелости, поясняют в Россельхозбанке. Невысокие темпы роста в сегменте КРС, в свою очередь, связаны с тем, что производство здесь растет в основном за счет развития молочного скотоводства (неслучайно лидеры по говядине - Башкортостан и Татарстан, где надои растут и без увеличения поголовья). Производство специализированного мясного и помесного скота стабильно.

Лидером по мясу птицы остается Белгородская область, которая в прошлом году выдала почти 790 тысяч тонн такой продукции. Объем производства в регионе сравним с валовыми показателями целых федеральных округов - больше только в ЦФО и Приволжье. Самые высокие темпы роста - почти в три раза, за счет низкой базы - показало Приморье.

Фото: iStock
На рынке мяса обострилась конкуренция: кто победит

На Тамбовщине птицеводы превысили показатель прошлого года на шесть процентов, произведя более 326 тысяч тонн мяса. Как и в случае со свининой, успех обеспечили крупные предприятия. Развиваются Инжавинская и Токаревская фабрики, комплекс "Тамбовская индейка".

- В птицеводстве дальнейший прирост обеспечат большей частью производители нишевой продукции: индейки, уток, гусей. Потребление в этом сегменте составляет два-три килограмма на человека и в обозримой перспективе может вырасти до четырех-пяти кило, - полагает Андрей Дальнов. - Доля говядины в рационе россиян может увеличиться при условии роста доходов. Производство мяса КРС также имеет экспортный потенциал.

Что до мелкого скота, то здесь производство ушло в минус на 0,9 процента. Тем не менее эксперты считают перспективным продуктом баранину - для нее есть ниши как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Дополнительным фактором роста может стать развитие канала HoReCa.

Попросили счет

По оценке Центра отраслевой экспертизы, животноводство в России по-прежнему находится в стадии роста. При этом предложение диверсифицировано, что говорит об устойчивости мясной отрасли перед возможными форс-мажорами - например, распространением тех или иных заболеваний птицы и скота.

- На практике это означает, что потребитель получит необходимое количество животного белка даже при временном снижении производства в отдельных сегментах рынка, - поясняет Андрей Дальнов.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Племенная животноводческая продукция освобождена от НДС на два года

Однако по мере роста потребления обостряется конкуренция за рацион потребителей. Каждая подотрасль заинтересована отвоевать себе побольше места на столе россиянина: одни производители расхваливают низкокалорийных бройлеров, другие настаивают на том, что мраморная говядина должна проникнуть в состав даже котлет и пельменей… Играть по-крупному тут уже сложно. Увеличить емкость внутреннего рынка поможет проработка нишевых направлений, считают аналитики.

Ключевым же драйвером в ближайшие годы станет ориентация на экспорт. Так, Тамбовская область, которая по производству мяса занимает третье место в РФ, в 2020-м увеличила его поставки за рубеж более чем на 80 процентов. Свинину, бройлеров и индейку отгружают в 16 стран - от ближайших постсоветских республик до Китая и Африки. На мясо у тамбовчан приходится почти пятая часть экспорта продукции АПК.

- По мере насыщения рынка стратегия производителей будет направлена на повышение рентабельности за счет создания вертикально интегрированных холдингов и выстраивания цикла по принципу "от поля до прилавка", работы на внешних рынках и диверсификации продукции, - заключает Андрей Дальнов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область ЦФО Тамбовская область ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе
Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году