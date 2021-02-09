Самые мясные субъекты РФ назвали по итогам 2020 года аналитики Россельхозбанка. В число передовиков вошло несколько областей Центрального округа. Какие отрасли животноводства показали наилучший рост в 2020 году и чего стоит ждать от них в ближайшем будущем - в обзоре "РГ".

Наелись бекона

По динамике развития выделились свиноводы. В целом по стране объем производства вырос почти на девять процентов, до 5,5 миллиона тонн в живом весе.

Абсолютным лидером стала Белгородчина, где получили свыше 922 тысяч тонн свинины. В первую пятерку также вошли Курская (478 тысяч тонн), Псковская (337 тысяч), Воронежская (319 тысяч) и Тамбовская (273 тысяч) области. При этом наибольший прирост показали туляки - у них соответствующий показатель за год вырос втрое.

Хороший рывок сделали и тамбовские свиноводы. Они увеличили производство примерно на четверть. Таких результатов удалось добиться за счет расширения действующих комплексов (ООО "Тамбовский бекон", ООО "Черкизово - Свиноводство", ООО "РАСК"). В управлении сельского хозяйства отметили, что регион увеличил экспорт свинины в 2,5 раза.

Время бурного развития для свиноводческой подотрасли, однако, позади. Рост будет замедляться, прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов:

- Конкуренция, концентрация и эффективность производства свинины будут возрастать, и предприятия станут все заметнее ориентироваться на экспорт. Емкость внутреннего рынка будет зависеть от способности свиноводов убедить россиян в том, что потребление их продукта не противоречит здоровому образу жизни, поскольку насыщенные жиры необходимы для нормального функционирования организма.

Запили молоком

Вторым по темпам роста оказалось молочное скотоводство. Производство сырого молока в 2020 году увеличилось на 2,7 процента и превысило 32 миллиона тонн. Бизнес высоко оценивает возможную выгоду от вложений в эту сферу. По инвестиционной активности в АПК молочка уступает лишь тепличному овощеводству.

Конкуренция, концентрация и эффективность производства свинины будут возрастать, и предприятия станут все заметнее ориентироваться на экспорт

Наибольший вклад в производство вносят Татарстан и Башкортостан (1,9 и 1,7 миллиона тонн соответственно). За ним следуют Краснодарский и Алтайский края (1,5 и 1,2 миллиона тонн), а также Ростовская область. Быстрее всего молочное животноводство развивается на Сахалине (годовой прирост - 16 процентов).

Миллионного надоя наконец достигли и в Воронежской области. С 2008 года, когда местные хозяйства получили всего 648 тысяч тонн, развитие молочных ферм было одним из приоритетов региональной власти. При господдержке было построено 26 крупных комплексов (на одну - пять тысяч голов каждый), модернизировано немало предприятий старого образца. В 2019-м область вышла на уровень 1995 года - 980,5 тысячи тонн. Для сравнения, рекордным был год 1990-й. Тогда воронежские колхозы и совхозы получили почти полтора миллиона тонн молока.

Увеличивать надои и впредь побуждает наличие собственной переработки. В регионе несколько молочных и сырных заводов, которые частично используют сырье, купленное у соседей. По производству товарного молока Воронежская область - третья в стране.

- Значительная доля проектов в молочном скотоводстве в прошлом году была связана с инвестициями крупных производителей в сегмент переработки молока и созданием на их основе вертикально интегрированных комплексов полного цикла, - подтверждает Андрей Дальнов. - Наиболее явной эта тенденция будет для ряда областей Центральной России и Западной Сибири, где, по нашим прогнозам, мощность переработки имеет потенциал для роста примерно на 600 тысяч тонн до конца 2021 года. При этом отрасль обладает значительным потенциалом импортозамещения - по нашим оценкам, он составляет три миллиона тонн молока.

Перешли на деликатесы

Третье место в рейтинге разделили птицеводы и производители говядины. Однако их прирост в 2020-м оказался совсем незначительным - на уровне 0,3 процента.

Тамбовская область отгружает мясо в 16 стран

Производители курятины насытили российский рынок качественным животным белком, и сейчас отрасль находится в стадии зрелости, поясняют в Россельхозбанке. Невысокие темпы роста в сегменте КРС, в свою очередь, связаны с тем, что производство здесь растет в основном за счет развития молочного скотоводства (неслучайно лидеры по говядине - Башкортостан и Татарстан, где надои растут и без увеличения поголовья). Производство специализированного мясного и помесного скота стабильно.

Лидером по мясу птицы остается Белгородская область, которая в прошлом году выдала почти 790 тысяч тонн такой продукции. Объем производства в регионе сравним с валовыми показателями целых федеральных округов - больше только в ЦФО и Приволжье. Самые высокие темпы роста - почти в три раза, за счет низкой базы - показало Приморье.

На Тамбовщине птицеводы превысили показатель прошлого года на шесть процентов, произведя более 326 тысяч тонн мяса. Как и в случае со свининой, успех обеспечили крупные предприятия. Развиваются Инжавинская и Токаревская фабрики, комплекс "Тамбовская индейка".

- В птицеводстве дальнейший прирост обеспечат большей частью производители нишевой продукции: индейки, уток, гусей. Потребление в этом сегменте составляет два-три килограмма на человека и в обозримой перспективе может вырасти до четырех-пяти кило, - полагает Андрей Дальнов. - Доля говядины в рационе россиян может увеличиться при условии роста доходов. Производство мяса КРС также имеет экспортный потенциал.

Что до мелкого скота, то здесь производство ушло в минус на 0,9 процента. Тем не менее эксперты считают перспективным продуктом баранину - для нее есть ниши как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Дополнительным фактором роста может стать развитие канала HoReCa.

Попросили счет

По оценке Центра отраслевой экспертизы, животноводство в России по-прежнему находится в стадии роста. При этом предложение диверсифицировано, что говорит об устойчивости мясной отрасли перед возможными форс-мажорами - например, распространением тех или иных заболеваний птицы и скота.

- На практике это означает, что потребитель получит необходимое количество животного белка даже при временном снижении производства в отдельных сегментах рынка, - поясняет Андрей Дальнов.

Однако по мере роста потребления обостряется конкуренция за рацион потребителей. Каждая подотрасль заинтересована отвоевать себе побольше места на столе россиянина: одни производители расхваливают низкокалорийных бройлеров, другие настаивают на том, что мраморная говядина должна проникнуть в состав даже котлет и пельменей… Играть по-крупному тут уже сложно. Увеличить емкость внутреннего рынка поможет проработка нишевых направлений, считают аналитики.

Ключевым же драйвером в ближайшие годы станет ориентация на экспорт. Так, Тамбовская область, которая по производству мяса занимает третье место в РФ, в 2020-м увеличила его поставки за рубеж более чем на 80 процентов. Свинину, бройлеров и индейку отгружают в 16 стран - от ближайших постсоветских республик до Китая и Африки. На мясо у тамбовчан приходится почти пятая часть экспорта продукции АПК.

- По мере насыщения рынка стратегия производителей будет направлена на повышение рентабельности за счет создания вертикально интегрированных холдингов и выстраивания цикла по принципу "от поля до прилавка", работы на внешних рынках и диверсификации продукции, - заключает Андрей Дальнов.