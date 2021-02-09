Январь в столице стал самым хмурым за историю метеонаблюдений

В январе 2021 года в Москве солнце светило всего 10 часов. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Январь 2021 года был хмурый, серый. Всего 10 часов москвичи видели солнце. Оно появлялось в течение четырех дней. Это один из самых хмурых месяцев за всю историю метеонаблюдений, - сказал Вильфанд.

По его словам, январь в целом был теплым, среднемесячная температура воздуха была выше нормы на 3-4 градуса. И это притом, что во второй декаде с 13-14 января наступила морозная погода, которая удерживалась до конца месяца. Напомним, что, по данным Метеобюро Москвы и области, февраль 2021 года в столице может стать более холодным, чем минувший январь. Пока температура воздуха ниже нормы на 8-10 градусов. Простоит морозная погода вплоть до 20-х чисел последнего календарного месяца зимы.