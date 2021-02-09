Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи

Мошенница затеяла свои "колдовские" опыты в городском округе Троицк.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленница зашла в помещение ювелирного магазина и предложила хозяйке торговой точки приобрести постельное белье. Получив отказ, мошенница сообщила, что является целительницей и чувствует, что на женщину и ее деньги наложен "сглаз", который можно снять, передав деньги или ювелирные украшения, на которые гадалка будет молиться в течение нескольких дней, после чего вернет все обратно. Поверив словам незнакомки, предпринимательница отдала свои два золотых кольца и золотые серьги, а также 7 золотых цепочек, золотой браслет и комплект сережек, находящихся в сейфе. Позже "ведунья" потребовала передать ей все украшения, хранящиеся в квартире, для выбора ценностей с негативной энергетикой. Встретившись на площади им. Ленина в Подольске, аферистка забрала все принесенные изделия, пообещав вернуть их через 9 дней.

В этот же день поздно вечером мошенница снова связалась с женщиной и сообщила, что на ее сына также наложен "сглаз", однако для его снятия принесенных ранее ювелирных украшений недостаточно и необходимо передать ей еще 1 миллион рублей. Коммерсантка, заподозрив неладное, обратилась в полицию.

Полицейские УМВД России по городскому округу Подольск задержали эту настойчивую гадалку. Ею оказалась 39-летняя уроженка ближнего зарубежья.

Задержанная пояснила, что похищенные украшения сдала в ломбард в городе Пушкино, откуда они были изъяты сотрудниками полиции. Общая сумма материального ущерба составила свыше 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают ее причастность к совершению аналогичных преступлений.