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09.02.2021 22:50
Рубрика: Происшествия

Как не накликать беду

Осторожно: мошенники продают поддельные билеты на каток
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8378)
Каток на ВДНХ привлекает много гостей. И даже цены, от 350 рублей, мало кого отпугивают. А вот заплатить такие деньги и не попасть на лед, согласитесь, было бы обидно. Но, увы, это вполне реально: мошенники продают через интернет несуществующие билеты.

Фокусы с билетами известны давно, но пандемия, видимо, с новой силой разбудила у мошенников аппетит. Ведь билеты на катки и в музеи по антиковидным соображениям по-прежнему продаются только онлайн. А в интернете, как водится, больше маневров для обмана - вот некоторые, как и в случае с главным катком страны, клюют на приманку злоумышленников. "Покупая билеты на сайтах-двойниках, посетители рискуют заплатить завышенную стоимость или получить недействительный билет, - отмечают в пресс-службе ВДНХ. - Единственным интернет-ресурсом по продаже оригинальных билетов является официальный сайт".

Фото: iStock
Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс чужой карты

По словам гендиректора компании "РашенСофт" Микаэла Караманянца, сайты-двойники, на которых продаются несуществующие билеты, называются фишинговыми. Они копируют оформление официальных ресурсов, потому внешне практически неотличимы от оригинала. "Пользуясь доверчивостью людей, мошенники, как правило, стремятся заполучить данные банковских карт, - объясняет Караманянц. - Фишинг часто встречается в банковском сегменте, где злоумышленники пытаются получить доступ к счету. Поэтому покупка билета на поддельном сайте - пожалуй, самое безобидное, что может произойти".

Чтобы избежать проблем, приобретать билеты нужно на официальных сайтах. У многих из них в поисковиках имеется синяя галочка. По мнению эксперта компании "Доктор Веб" Александра Горячева, все же лучше знать точный адрес ресурса и вводить его вручную в строке браузера, а не писать в поисковиках "купить билеты на каток ВДНХ". В этом случае, объясняет Горячев, меньше шансов попасть на сайт-подделку, который выбился в лидеры поисковой выдачи за счет рекламы. "Внимательно ознакомьтесь с содержимым открывшегося сайта. Внешне он может быть как две капли воды похож на оригинал или оформлен в похожем стиле. Однако довольно часто внизу страницы можно встретить пояснение, написанное мелким шрифтом, что ресурс не аффилирован с настоящим владельцем бренда или уполномоченной организацией, - говорит Горячев. - Не лишним будет знать и номер телефона, по которому можно связаться с организаторами мероприятий и уточнить адрес их сайта".

В любом случае эксперты призывают относиться с недоверием к каждому сайту, на котором планируется регистрация, авторизация или покупка. Например, владельца домена всегда можно "пробить" через специальный whois-сервис.

Покупать билеты нужно только на официальном сайте

"Проявляя бдительность, вы вырабатываете привычку обращать внимание на детали", - считает Караманянц. По его словам, важно смотреть и на адресную строку - используется ли https (защищенный протокол передачи данных). Эксперт советует не переходить по сомнительным ссылкам, полученным в СМС или по электронной почте, а также использовать антивирусы, обладающие базой опасных ресурсов. "Во всех личных кабинетах, где предусмотрена такая возможность, используйте двухфакторную авторизацию, - подчеркивает Караманянц. - В этом случае, даже заполучив логин и пароль, злоумышленники не смогут войти в ваш кабинет".

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