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09.02.2021 09:14
Рубрика: Общество

Москвичам пообещали снегопад к вечеру вторника

Текст: Ирина Огилько

В столице сохраняется морозная погода. Днем во вторник воздух едва прогреется выше -15, а к вечеру начнется снегопад. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

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- Во вторник в столице сохранится мороз с температурой ниже климатической нормы на 8-10 градусов, - рассказала Позднякова. - Минимальная температура днем -15. В вечерние часы ожидаем до 21 градуса мороза и снегопад, причем выпадет 3-4 мм осадков. Ветер слабый, влажность повышенная и кислорода в приземных слоях атмосферы много. Сочетание погодных факторов может неблагоприятно влиять во вторник на здоровье людей.

Как отметила метеоролог, уже в среду станет теплее: днем не ниже -12, в ночные часы до -17 градусов. И почти весь день будет идти снег.

Кстати, самым теплым день 9 февраля выпал на 1990 год, когда воздух прогрелся до +5,5 градуса. А в 1929 году на термометрах было -36,2.

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