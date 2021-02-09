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09.02.2021 08:34
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: 12 тысяч человек стали участниками 30-го краудсорсинг-проекта правительства Москвы

Текст: Анна Полтавцева

На краудсорсинговой платформе Правительства Москвы завершился 30-й проект "Город идей", посвященный развитию самой платформы. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

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"В юбилейном проекте участвовали 12 тысяч москвичей. Вместе они прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы. Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализовано 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей", - приводит пояснения Сергуниной портал mos.ru.

На платформе "Город идей" зарегистрировались уже свыше 240 тысяч пользователей, более 50 тысяч из них присоединились в 2020 году.

"Платформа постоянно развивается, модернизируется функционал, появляются новые разделы. Как сделать ее еще удобнее, решали сами пользователи в начале этого года в ходе 30-го краудсорсинг-проекта "Город идей", по итогам которого отобрана и взята в реализацию 121 идея. По направлению "Интерфейс и новый функционал" поступило больше всего предложений", - отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

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