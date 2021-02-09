Наталья Сергунина: 12 тысяч человек стали участниками 30-го краудсорсинг-проекта правительства Москвы

На краудсорсинговой платформе Правительства Москвы завершился 30-й проект "Город идей", посвященный развитию самой платформы. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

"В юбилейном проекте участвовали 12 тысяч москвичей. Вместе они прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы. Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализовано 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей", - приводит пояснения Сергуниной портал mos.ru.

На платформе "Город идей" зарегистрировались уже свыше 240 тысяч пользователей, более 50 тысяч из них присоединились в 2020 году.

"Платформа постоянно развивается, модернизируется функционал, появляются новые разделы. Как сделать ее еще удобнее, решали сами пользователи в начале этого года в ходе 30-го краудсорсинг-проекта "Город идей", по итогам которого отобрана и взята в реализацию 121 идея. По направлению "Интерфейс и новый функционал" поступило больше всего предложений", - отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.