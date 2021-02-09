Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 3554 пациента

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 3554 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 854 725.

В Москве выявлено 1584 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 811 человек.

В столице скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.