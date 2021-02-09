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09.02.2021 13:16
Рубрика: Общество

Пять тысяч учителей столицы воспользовались виртуальным тренажером

Текст: Ирина Огилько
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В Москве разработали уникальный виртуальный тренажер "Успех каждого ребенка". Он помогает учителям лучше считывать эмоции и настроение школьников, а также анализировать и смотреть на процесс взаимодействия с детьми по-новому. О новинке "РГ" рассказали в пресс-службе департамента образования столицы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Виртуальный тренажер "Успех каждого ребенка" разработан специалистами Московского центра развития кадрового потенциала образования. Тренажер не просто дает возможность сформировать педагогу новые подходы при общении со школьником, но и учит анализировать проблему, выбирать способы ее решения, а также осуществлять корректирующие действия. Программа тренажера содержит более 130 сценариев (кейсовых задач), прописанных на основе реальной школьной жизни. Решая задачи, педагог видит отчет о реакции виртуального ребенка на те или иные свои действия.

"В тренажере три уровня. Первый делает "замер" уровня компетенций участника. Например, он определяет уровень развития эмоционального и социального интеллекта, или умеет ли человек мотивировать учащихся. Второй уровень - обучающий. В тренажере предлагаются кейсовые ситуации и задания по тем направлениям, которые выявлены как "западающие". То есть персонально под каждого участника подбираются задачи. На третьем уровне снова происходит "замер", который и определяет, устранил ли человек свои дефициты. Система уже показала, что на 81% вырос уровень развития западающих компетенций у тех, кто прошел все три уровня тренажера", - отметил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Участники отмечают, что виртуальный тренажер помогает им учиться мотивировать детей, анализировать и смотреть на процесс взаимодействия со школьниками по-новому.

Записаться для работы на тренажере "Успех каждого ребенка" могут директора столичных школ, их заместители и классные руководители на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования.

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