Пять тысяч учителей столицы воспользовались виртуальным тренажером

В Москве разработали уникальный виртуальный тренажер "Успех каждого ребенка". Он помогает учителям лучше считывать эмоции и настроение школьников, а также анализировать и смотреть на процесс взаимодействия с детьми по-новому. О новинке "РГ" рассказали в пресс-службе департамента образования столицы.

Виртуальный тренажер "Успех каждого ребенка" разработан специалистами Московского центра развития кадрового потенциала образования. Тренажер не просто дает возможность сформировать педагогу новые подходы при общении со школьником, но и учит анализировать проблему, выбирать способы ее решения, а также осуществлять корректирующие действия. Программа тренажера содержит более 130 сценариев (кейсовых задач), прописанных на основе реальной школьной жизни. Решая задачи, педагог видит отчет о реакции виртуального ребенка на те или иные свои действия.

"В тренажере три уровня. Первый делает "замер" уровня компетенций участника. Например, он определяет уровень развития эмоционального и социального интеллекта, или умеет ли человек мотивировать учащихся. Второй уровень - обучающий. В тренажере предлагаются кейсовые ситуации и задания по тем направлениям, которые выявлены как "западающие". То есть персонально под каждого участника подбираются задачи. На третьем уровне снова происходит "замер", который и определяет, устранил ли человек свои дефициты. Система уже показала, что на 81% вырос уровень развития западающих компетенций у тех, кто прошел все три уровня тренажера", - отметил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Участники отмечают, что виртуальный тренажер помогает им учиться мотивировать детей, анализировать и смотреть на процесс взаимодействия со школьниками по-новому.

Записаться для работы на тренажере "Успех каждого ребенка" могут директора столичных школ, их заместители и классные руководители на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования.