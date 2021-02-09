Больше половины работающих дистанционно москвичей хотят остаться на удаленке навсегда - таковы результаты последнего опроса рекрутингового портала SuperJob. О желании работать из дома независимо от ситуации с ковидом высказались 52% опрошенных, а о мечте вернуться в офис заявили только трое из десяти. Так ли все на самом деле? И что по этому поводу думают работодатели - готовы ли они видеть сотрудников только на экране компьютера? Корреспондент "РГ" искал ответы.

Переходим на гибрид

Напомню, в конце января мэр Сергей Собянин отменил требование об обязательном переводе на удаленку 30% персонала - оно стало носить рекомендательный характер. "Возвращать работников в офисы или сохранять удаленку - остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций", - подчеркнул градоначальник.

Массово возвращать людей в офисы после этого никто не стал - пассажиров в общественном транспорте хоть и прибавилось, но не кардинально. Да и тот же SuperJob прямо в день отмены ограничения опросил 200 столичных предприятий и компаний, где работали удаленные сотрудники. Только каждый четвертый работодатель заявил, что вернет людей на свою территорию. В 32% компаний ответили, что оставят все как есть, а 34% намерены вернуть лишь часть сотрудников. Выходит, большинство смирилось с дальнейшей удаленкой?

Эксперты говорят, что все индивидуально, но в целом это так. "Уже ближе к концу прошлого года многие компании, прежде всего из сферы ИТ, финансов, страхования, услуг для бизнеса, приняли решение перейти на гибридную модель работы с 2021 года, - рассказали "РГ" в сервисе по поиску работы HeadHunter. - Что это значит? Они оставили на усмотрение сотрудников выбор, где им комфортнее работать: всегда из дома, всегда из офиса или же посещать офис 2-3 дня в неделю".

Специалисты по подбору персонала считают, что удаленка прочно закрепится и в постпандемийной реальности, даже если вирус останется в прошлом, офисы играть прежнюю роль уже не будут. Более того, возможность удаленной работы может стать преимуществом работодателя наравне с зарплатой и соцпакетом - многие соискатели предпочтут выбрать компанию, которая разрешает трудиться из дома, вместо той, что требует в 9 утра сидеть в офисе. Происходит это и прямо сейчас - зимой количество резюме соискателей, имеющих работу, но ищущих удаленку, превысило 1 миллион. Это рекорд, в 3,5 раза превышающий данные весны 2020 года.

Возможность удаленной работы может стать преимуществом работодателя

Экономия на обедах

Так чем же так привлекательна удаленка, что на нее "подсели" и работники, и начальство, и владельцы бизнесов? Дело даже не в комфорте и возможности поспать лишний час с утра, а в экономике, говорят эксперты. Во-первых, время - это тоже деньги, и сэкономленные на дороге часы теперь можно посвятить либо работе, либо отдыху, чтобы потом лучше работать. Многим москвичам хорошо знакомо чувство - только приехал на работу и уже устал. Опыт показал, что лечится это лучше всего удаленкой. Кроме того, благодаря дистанционной работе сотрудники существенно экономят на обедах и транспорте. Проезд на метро в два конца - почти 100 рублей. Обед в столовой - около 300. Итого порядка 400 рублей в день, 2000 в неделю и 8000 в месяц. Приплюсуйте сюда кофе с собой, перекусы, иногда такси - и вот уже бюджет перевалил за 10 000 тысяч рублей. А ведь для многих это пятая часть зарплаты. Кроме того, на удаленке можно сэкономить на одежде - теперь необязательно пару раз в год обновлять офисный гардероб.

Но это касается, прежде всего, рядовых сотрудников. А на чем экономят работодатели? На аренде офисов, оборудовании рабочих мест, оплате коммунальных услуг. Вы когда-нибудь задумывались, сколько выливают воды и сжигают электричества 100 офисных работников? В месяц счета получаются на десятки тысяч рублей. Кроме того, добавляют эксперты, многие работодатели в период вынужденной удаленки вложились в дистанционных сотрудников: одним купили компьютеры, другим - смартфоны, третьим - графические планшеты и другую сложную технику. А площади офисов при этом сократили - зачем платить за аренду пустующих "квадратов"? Так что офисному планктону теперь порой и вернуться некуда.

Но немало и тех, кому оставаться в обнимку с компьютером дома тяжело.

Заводы не стоят

Разумеется, все это касается в первую очередь офисных компаний, где деньги делают люди за компьютерами. В некоторых из них и до пандемии хорошо были знакомы с удаленкой. Другое дело промышленные предприятия. Взять, к примеру, Карачаровский механический завод, он выпускает каждый пятый лифт в стране и не останавливал цеха даже весной, поскольку делал лифты для госпиталей минобороны. Домой отправили только офисный персонал, но и тот 28 января вернули обратно - исключение сделали лишь для сотрудников 65+.

"Перевод большей части персонала на удаленную работу для нас невозможен в принципе: у нас и так один из самых высоких коэффициентов эффективности труда - КПД сотрудников выше, чем на других заводах, поэтому для работы важен каждый человек на местах, - говорит директор по персоналу Елена Минкова. - Тем не менее опыт удаленной работы заставил нас по-новому взглянуть на многие процессы, мы увидели, что можно улучшить и как именно это сделать вне зависимости от внешней конъюнктуры".

Коммерческий директор строительной компании "Стройком" Андрей Яковлев от удаленки тоже не в восторге. "Упала работоспособность сотрудников, так как, вероятно, при работе из дома было слишком много отвлекающих факторов", - считает он. И добавляет, что в строительном бизнесе в принципе мало специалистов, без которых на стройке или в офисе можно обойтись. Даже отправка рабочих на вахты требует присутствия людей в офисе, поскольку нужно оформлять документы, организовывать медосмотры и т.д.

Впрочем, у консалтинговой компании KRK Group опыт совсем другой. Ее управляющий партнер Даниил Кириков рассказывает, что еще весной сотрудников вынужденно отправили работать из дома в надежде поскорее вернуть обратно. "Однако через месяц на удаленке показатели отделов выросли в 1,5-2 раза, - вспоминает он. - Причина в том, что мы изначально строили все процессы в команде, тщательно разграничивая ответственных и закрепляя за каждым пул задач. Общим голосованием от офиса отказались. Это позволило оптимизировать часть расходов, а команде - работать в комфортном для них режиме. Сейчас мы не рассматриваем вариант возвращения в офис даже гипотетически".