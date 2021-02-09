Миллион москвичей связывает решение своего квартирного вопроса с программой реновации. Как выполняет город обещания? Не нарушила ли планы строителей пандемия?

На эти и другие вопросы ответил на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Есть первый миллион

Недавно строители доложили: в столице построен первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации. Но с момента старта программы прошло больше трех лет. Рассчитана она на пятнадцать лет, в течение которых надо заменить 16 миллионов квадратных метров устаревшего жилья. Выходит, в оставшееся время надо строить уже не по миллиону "квадратов", а больше. Вы готовы?

Рафик Загрутдинов: Готовы. Первый миллион был самым сложным. Много времени уходило на разъяснительную работу, у москвичей вначале проявлялась настороженность к программе. К тому же в плотно застроенном городе надо было для ее запуска найти стартовые площадки. Сейчас эта работа осталась позади. В прошлом году мы смогли опубликовать очередность переселения всех москвичей. Сейчас с подрядчиками обсуждаем, как увеличить производительность труда, технологичность работ. Есть много наработок.

Дома по программе строят по индивидуальным проектам или они будут типовыми?

Рафик Загрутдинов: Ни типового строительства, ни типового проектирования, в результате которых в прошлом веке появлялись одинаковые спальные районы во всех городах страны, не будет. Каждая стартовая площадка в Москве будет застраиваться по индивидуальному проекту с учетом в домах необходимой квартирографии для переселяемых жителей. Скажем, в одном доме требуется больше однокомнатных и двухкомнатных квартир, а в другом, где много молодых семей с детьми, нужно больше трех-четырехкомнатных. Кроме того, у каждого квартала утвержден концептуально-архитектурный облик, разработанный архитекторами с участием самих москвичей, - все проекты прошли через общественные обсуждения. Даже проекты так называемого повторного применения, когда привязываются к конкретному месту, не повторяются один к одному.

Насколько подрастает Москва вверх с программой реновации?

Рафик Загрутдинов: В основном строим 14-15-этажные дома. Там, где особенно сложно с подбором стартовых площадок, возможно увеличение этажности стартовых домов, необходимость чего обусловлена обеспечением начала волнового переселения в районе. Замечу: во многих домах новоселы с удовольствием высказываются за возможность переехать на верхние этажи: горожанам нравится видеть из окна всю Москву.

На сборы - четыре дня

Риелторы говорят, что цена на квартиры в домах, построенных по программе реновации, на 20% даже выше, чем в коммерческих новостройках по соседству. Вы чем это объясните?

Рафик Загрутдинов: Большинство переселенцев дают согласие на переезд очень быстро. Фото: Сергей Куксин

Рафик Загрутдинов: Мы сами убедились в этом, выставив по предложению мэра часть квартир из наших домов на первые торги для участников программы, которые хотели бы докупить жилье в дополнение к тому, что им положено при переселении. Независимые эксперты провели оценку рыночной стоимости этих квартир. В ходе торгов цены выросли от стартовой на 35, а в некоторых случаях и на 50%. Почему? Во-первых, квартиры совсем другие. Приходит человек из своей пятиэтажки в новостройку, видит отлично отделанную квартиру, в которую можно переехать и сразу жить, кухню площадью метров 10 взамен пятиметровой, что у него была… Везде хорошее благоустройство, ребенка можно водить в ту же школу, детсад, поликлинику, что и раньше, а можно и в новые - социалку в новых микрорайонах строим параллельно с жильем. А магазины, сфера услуг вообще расположены прямо в том же доме - на первых этажах. Стоит также отметить, что новое жилье будет стоить дороже старого почти на треть, поскольку квартира в новостройке оценивается выше, чем в хрущевке. Неудивительно, что большинство переселенцев дают свое согласие на переезд очень быстро. Например, 54 семьям из 56 из дома на улице Кубинка, 18, корпус 2 на раздумья потребовалось четыре дня.

Как решается вопрос с парковками?

Рафик Загрутдинов: Недавно мэр Сергей Собянин посетил новостройку, где начинается переселение жителей из пятиэтажки. Посмотрели квартиры, вышли на лестничную площадку, нажали кнопку и спустились на современном лифте в теплый подземный паркинг. И такие паркинги есть в большинстве стартовых домов. Конечно, мы оборудуем и бесплатные парковки на улицах возле домов, кроме этого, жильцы могут пользоваться и уже существующими дворовыми парковочными местами и парковками, расположенными вдоль уличной сети.

В промзонах дома по реновации строятся?

Рафик Загрутдинов: Да, мы рассматриваем 10-15 промышленных территорий для вовлечения в работу программы реновации. Это особенно актуально в тех районах, где наблюдается дефицит стартовых площадок. Недавно принятый Госдумой РФ закон о комплексном развитии территорий расширил возможности более эффективно использовать эти зоны для развития города и создания в них не только жилья, но и сбалансированного количества рабочих мест.

В зоне Большого Сити, например, будет строиться жилье для участников программы?

Рафик Загрутдинов: Уже строится, москвичи переехали там в новостройки на Мукомольном и Береговом проездах, в этом году будет введен так называемый Южный квартал площадью 80 тысяч квадратных метров. Большое Сити - огромная территория на западе города, включая Мневниковскую пойму, где много земель занято нефункционирующими промпредприятиями, а также жилым фондом, нуждающимся в реконструкции. Концепцией ее развития предполагается создание одного из новых центров Москвы. Чтобы это стало возможно, сейчас там активно ведется развитие транспортной инфраструктуры, обустройство берегов Москвы-реки.