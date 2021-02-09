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09.02.2021 15:54
Рубрика: Происшествия

Под Брянском нелегальных мигрантов поймали с помощью дронов

Текст: Елена Шулепова (Брянск)
Фото: Пресс служба МВД по Брянской области Фото: Пресс служба МВД по Брянской области
Фото: Пресс служба МВД по Брянской области

В Брянской области ликвидировали канал нелегальной миграции жителей ближнего зарубежья в Россию. Арестованы восемь организаторов этого бизнеса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Автобус, перевозивший 12 нелегалов, был задержан с поличным на трассе в Брянском районе Брянской области. В спецоперации были задействованы силы и спецтехника региональных Управлений МВД и Росгвардии, а также погрануправления ФСБ. Так, все передвижения транспорта отслеживали дроны.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Совместная операция УЭБиПК УМВД России по Брянской области, регионального Пограничного управления ФСБ России и областной прокуратуры проводилась одновременно в Брянской области и Подмосковье. Когда на Брянщине ловили нелегалов с поличным, в Московской области задерживали предполагаемых организаторов международного канала нелегальной миграции.

- Одновременно полиция провела задержания предполагаемого организатора и других соучастников на территории Брянска, Клинцовского района Брянской области, а также в Московской области, - уточнила Ирина Волк.

По версии следствия, подозреваемый в организации незаконного бизнеса создал сообществ, состоящее из нескольких преступных групп. В него входили не менее 15 человек. Они находили в странах ближнего зарубежья людей, которые ищут работу, и привозили из в Россию. Доставкой иностранцев занимались вполне легальные фирмы, специализирующиеся на международных пассажирских перевозках. Правда мигрантов они возили в обход автомобильных пунктов пропуска на границе. За услугу доставки к работодателю нелегалы платили более 350 долларов.

СУ УМВД по Брянской области возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконное пересечение государственной границы". В ходе обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, радиостанции, мобильники, автомобили, задействованные в перевозках. Кроме того, следователи нашли черновые записи и наличные деньги. Восемь задержанных арестованы решением суда, подробности преступной схемы и личности других возможных участников устанавливаются.

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