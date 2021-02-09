Под Калугой восьмилетний участник мотокросса получил тяжелые травмы

В Обнинске Калужской области несовершеннолетний участник мотокросса упал с трамплина и был травмирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает прокуратура области.

ЧП случилось 30 января. Установлено, что восьмилетний участник соревнований потерял равновесие и упал при преодолении трамплина. На видео, появившемся тогда же в соцсетях, видно, что после падения юный спортсмен встал и пытался поднять мотоцикл. Он не успел отойти в сторону, как на него налетел другой участник соревнований. По данным прокуратуры, мальчик ехавший следом за пострадавшим не заметил знаки флаг-маршала, что впереди препятствие.

В результате мальчику был нанесен тяжелый вред здоровью. Он был госпитализирован, но в настоящее время его жизни угрозы нет. Второй мальчик получил незначительные травмы.

Сразу же была начата прокурорская проверка, которая установила нарушения в обеспечении безопасности проведения спортивного мероприятия. Материалы проверки были направлены в следственный орган, на их основании возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.