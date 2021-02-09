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09.02.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

Под Калугой восьмилетний участник мотокросса получил тяжелые травмы

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Обнинске Калужской области несовершеннолетний участник мотокросса упал с трамплина и был травмирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает прокуратура области.

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ЧП случилось 30 января. Установлено, что восьмилетний участник соревнований потерял равновесие и упал при преодолении трамплина. На видео, появившемся тогда же в соцсетях, видно, что после падения юный спортсмен встал и пытался поднять мотоцикл. Он не успел отойти в сторону, как на него налетел другой участник соревнований. По данным прокуратуры, мальчик ехавший следом за пострадавшим не заметил знаки флаг-маршала, что впереди препятствие.

В результате мальчику был нанесен тяжелый вред здоровью. Он был госпитализирован, но в настоящее время его жизни угрозы нет. Второй мальчик получил незначительные травмы.

Сразу же была начата прокурорская проверка, которая установила нарушения в обеспечении безопасности проведения спортивного мероприятия. Материалы проверки были направлены в следственный орган, на их основании возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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