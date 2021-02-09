Под Тверью мать пыталась задушить сына-подростка

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся задушить подушкой сына.

По версии следствия, 12 декабря 2020 года 42-летняя жительница города Старица взяла подушку и начала надавливать ею на лицо своего 17-летнего сына, пытаясь перекрыть доступ кислорода в его легкие.

- Довести до конца преступный умысел, направленный на убийство ребенка, матери не дала бабушка несовершеннолетнего, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

Ржевский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении женщины уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По информации регионального СК, устанавливаются мотивы, побудившие мать пойти на преступление. Назначены судебно-медицинские экспертизы, молекулярно-генетическая судебная экспертиза, допрошены свидетели и подозреваемая, а также потерпевший.