Пособия, выплаты по материнству, больничные уже давно стали одной из больных тем для беременных работающих женщин. К сожалению, часто возникают случаи, когда работодатель не желает оплачивать больничный, всячески увиливает от этого и даже скрывается, меняя номера телефонов и адреса проживания. И беременным женщинам очень трудно добиться полагающихся им выплат.

Законопроект, одобренный Государственной думой РФ, позволит свести к минимуму нервотрепку, стрессовые состояния у женщин, находящихся в положении, поскольку, как предполагается, уже с 2022 года пособия и больничные будет выплачивать непосредственно Фонд социального страхования (ФСС). А это значит, что женщинам больше не придется бегать за работодателем, обрывать телефоны, в буквальном смысле выпрашивая у них полагающиеся по закону деньги. То есть если сейчас работодатель при наступлении беременности выплачивает пособия работнице лично, получая от ФСС вычет, то после вступления в силу рассматриваемого законопроекта бремя выплаты пособий работнице ляжет прямо на Фонд социального страхования.

Бывает, что и судебные приставы не могут найти того, кого суд обязал выплачивать пособия

Несмотря на это, у работодателя все-таки останется обязанность представлять в ФСС документы, касающиеся заболевших или ушедших в декрет сотрудниц. Но, конечно, далеко не факт, что работодатели будут это делать. Особенно в случае, если офис фирмы находится вообще в одном городе, а работы ведутся по договору подряда в другом городе.

Подобных случаев, к сожалению, очень и очень много, как и судебных процессов, в которых работницы вынуждены добиваться выплат. И даже если суд вынесет решение о взыскании средств с работодателя, то и в этом случае получить от него эти выплаты практически невозможно. Бывает, что даже судебные приставы не могут найти того, кого суд обязал выплачивать пособия. Они скрываются как могут.

В моей личной практике в 2015-2016 годах был судебный процесс по иску женщины к работодателю, уклонявшемуся от выплаты пособия по беременности, а позже - по уходу за ребенком до полутора лет. Дело осложнялось тем, что фирма была зарегистрирована в Москве, а работала в Туле и соответственно туда нанимали туляков. В этой связи была полная неразбериха, кто за что отвечает и в какой территориальный орган прокуратуры и ФСС обращаться. Сам работодатель, директор фирмы, скрывался. В итоге судебный процесс завершился в пользу женщины, но выплат она так и не получила. Но и это еще был не конец. В трудовой книжке женщины некому было поставить печать и подпись об увольнении из этой фирмы. Тоже пришлось обращаться в суд, и уже в судебном порядке мы добились решения о принуждении работодателя поставить соответствующую запись и печать фирмы. Но и этого тоже нет, так как неизвестно местонахождение злостного нарушителя.

Поэтому рассматриваемый законопроект пойдет только во благо тем женщинам, молодым мамочкам, да и просто заболевшим работникам. Они смогут получать выплаты, пособия напрямую от ФСС, а не от постоянно скрывающегося работодателя. Это значительно облегчит им жизнь при наступлении какого-либо страхового случая.