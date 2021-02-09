Новости

В Москве мошенники выманили у пенсионера три миллиона рублей 13:01
Петербуржец за год добежал до космодрома Восточный 13:00
В Москве пьяный водитель сбил двух пешеходов 12:54
На Алтае тиктокер бросил в полицейских муляж гранаты для записи видео 12:52
В Германии призвали к обеспечению равноправного диалога с Россией 12:50
В ОП РФ выявили более 500 фейков, связанных с незаконными акциями 12:28
Эван Рэйчел Вуд подала заявление на жену Мэрилина Мэнсона 12:28
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году 12:27
Мишустин расширил список запрещенных товаров из Украины 12:24
В Крыму разрешили спортивные турниры на воздухе и публичные слушания 12:15
Певица Энн Фини умерла от коронавируса 12:11
В Уфе директора турагентства осудили за присвоение 24 млн рублей 12:09
В центре Пскова нашли останки семьи богатого юриста и контрабандиста 12:09
Мишель Родригес сыграет в экранизации игры "Подземелья и драконы" 12:04
ВОЗ: "Спутник V" может стать препаратом международных гуманитарных программ 11:56
Борис Титов: Рост цен на жилье связан со сложностями в строительстве 11:46
В США на аукцион выставили шпионские гаджеты из СССР 11:42
В московских ЗАГСах отменили ограничение по количеству гостей 11:40
Уральские художники "врезали" один забор в другой 11:38
Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра" 11:25
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 3554 пациента 11:23
Мишустин поручил представить идеи по использованию плавучих домов 11:22
В Москве заработал сервис по аренде культурных площадок 11:12
В Москве замечена птица, которую считали исчезнувшей 11:11
РФПИ: Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЕС была подана 29 января 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 12:50
Рубрика: Общество

Выплаты без проблем

Текст: Вячеслав Егоров (Юрист по семейному праву, член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 26(8377)
Пособия, выплаты по материнству, больничные уже давно стали одной из больных тем для беременных работающих женщин. К сожалению, часто возникают случаи, когда работодатель не желает оплачивать больничный, всячески увиливает от этого и даже скрывается, меняя номера телефонов и адреса проживания. И беременным женщинам очень трудно добиться полагающихся им выплат.

Законопроект, одобренный Государственной думой РФ, позволит свести к минимуму нервотрепку, стрессовые состояния у женщин, находящихся в положении, поскольку, как предполагается, уже с 2022 года пособия и больничные будет выплачивать непосредственно Фонд социального страхования (ФСС). А это значит, что женщинам больше не придется бегать за работодателем, обрывать телефоны, в буквальном смысле выпрашивая у них полагающиеся по закону деньги. То есть если сейчас работодатель при наступлении беременности выплачивает пособия работнице лично, получая от ФСС вычет, то после вступления в силу рассматриваемого законопроекта бремя выплаты пособий работнице ляжет прямо на Фонд социального страхования.

Бывает, что и судебные приставы не могут найти того, кого суд обязал выплачивать пособия

Несмотря на это, у работодателя все-таки останется обязанность представлять в ФСС документы, касающиеся заболевших или ушедших в декрет сотрудниц. Но, конечно, далеко не факт, что работодатели будут это делать. Особенно в случае, если офис фирмы находится вообще в одном городе, а работы ведутся по договору подряда в другом городе.

Подобных случаев, к сожалению, очень и очень много, как и судебных процессов, в которых работницы вынуждены добиваться выплат. И даже если суд вынесет решение о взыскании средств с работодателя, то и в этом случае получить от него эти выплаты практически невозможно. Бывает, что даже судебные приставы не могут найти того, кого суд обязал выплачивать пособия. Они скрываются как могут.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Минтруд предложил изменить правила выплаты пособия по безработице

В моей личной практике в 2015-2016 годах был судебный процесс по иску женщины к работодателю, уклонявшемуся от выплаты пособия по беременности, а позже - по уходу за ребенком до полутора лет. Дело осложнялось тем, что фирма была зарегистрирована в Москве, а работала в Туле и соответственно туда нанимали туляков. В этой связи была полная неразбериха, кто за что отвечает и в какой территориальный орган прокуратуры и ФСС обращаться. Сам работодатель, директор фирмы, скрывался. В итоге судебный процесс завершился в пользу женщины, но выплат она так и не получила. Но и это еще был не конец. В трудовой книжке женщины некому было поставить печать и подпись об увольнении из этой фирмы. Тоже пришлось обращаться в суд, и уже в судебном порядке мы добились решения о принуждении работодателя поставить соответствующую запись и печать фирмы. Но и этого тоже нет, так как неизвестно местонахождение злостного нарушителя.

Поэтому рассматриваемый законопроект пойдет только во благо тем женщинам, молодым мамочкам, да и просто заболевшим работникам. Они смогут получать выплаты, пособия напрямую от ФСС, а не от постоянно скрывающегося работодателя. Это значительно облегчит им жизнь при наступлении какого-либо страхового случая.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту
Захарова: ЕС не удалось устроить России "публичную порку"
СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V"
Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V"
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно