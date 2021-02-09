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09.02.2021 09:37
Рубрика: Общество

С начала года лисиц видели уже на 6 природных территориях Москвы

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С начала 2021 года рыжих хищников видели на 6 природных территориях города, расположенных преимущественно в южной части столицы. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Лисиц видели в ландшафтном заказнике "Теплый Стан", природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Царицыно", "Измайлово". Причем, как отмечают специалисты, на природных территориях "Кузьминки-Люблино" возле лисьих нор нашли грунт, а значит хищницы готовятся обзавестись потомством.

Как напомнили в пресс-службе, в минувшем году лисы стали самыми популярными хищниками, выходившими, в том числе, и на городские территории - район Капотни, Выхино и другие. Также лисиц наблюдали на 9 природных территориях: в Битцевском лесу, Долине реки Сетунь, Долине реки Сходни в Куркино, природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Измайлово", "Косинский", Памятнике садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково". В большинстве случаев специалисты фиксировали пары лис. Ведь зимой у них гон - брачный период, а в апреле-мае обычно появляются лисята. Об этом же свидетельствуют и кучки грунта возле норок, отмеченные в Кузьминках: пара благоустраивает и вычищает свои старые норы и выкапывает новые, которые используются потом как временные для отдыха или запасные, куда можно переселить детенышей в случае угрозы.

Заметить рыжую красавицу в зимнем лесу может каждый. Ведь лисы окрас шубки к зиме не меняют. Но еще летом у них начинает отрастать густой и теплый подшерсток, а лапы покрываются шерстью, чтобы было легко ступать по снегу и не мерзнуть. Запасов еды лисы не делают, поэтому ежедневно им приходится ловить птиц, мышей и других мелких зверей. Кроме того, они могут питаться падалью. Излишки пищи лисица может спрятать в укромном месте и вернуться туда в голодное время. Зимой она чаще всего ночует прямо на снегу, свернувшись в клубок и прикрыв пушистым хвостом нос. Искать нору лиса начинает тогда, когда предстоит обзавестись потомством.

Как отмечали специалисты, московским зверям помогать не нужно. Лучше всего их не отвлекать, не беспокоить и не кормить их. В большинстве случаев млекопитающие, тем более хищники, на особо охраняемых природных территориях Москвы способны самостоятельно добыть себе пропитание. Если начать подкармливать, лисы перестанут бояться людей, а грызунов станет намного больше.

Правила безопасного поведения при встрече с лисой от Мосприроды

Не нужно пытаться сделать со зверем селфи. Помните! Это дикое животное и его реакция непредсказуема. Тем более сейчас, в брачный период, и весной, когда появятся лисята. Лучше всего - это наблюдение на расстоянии. Первыми лисы не нападают. Спровоцировать их можем только мы сами.

Не надо:

  • - паниковать;
  • - подходить;
  • - гладить;
  • - кормить;
  • - делать резких движений;
  • - махать руками;
  • - поворачиваться спиной;
  • - смотреть в глаза;
  • - убегать.

Надо:

  • - замереть;
  • - дождаться, когда лиса убежит;
  • - постучать палкой по стволу дерева;
  • - медленно уйти.

В случае укуса:

  • - обработать рану антисептиком;
  • - обратиться к врачу.

Если вы обнаружили лису во дворе или в помещении, то необходимо позвонить на общегородскую "горячую линию" - (495) 777-77-77.

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