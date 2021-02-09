Собянин: В Москве за три года будет построено около сотни школ и детсадов

Если кто-то думает, что наиболее престижные школы непременно расположены в центре Москвы, то это заблуждение. Например, физико-математическая школа №2007 находится за МКАД, в отдаленном районе Южное Бутово. А от родителей, которые хотят устроить ребенка учиться именно в нее, отбоя нет. Это не удивительно - она одна из лучших в городе. Осмотрев сегодня ход строительства нового учебного корпуса для этой школы, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что корпус откроется к 1 сентября.

По словам директора школы Сергея Старовойта, это будет подарком не только для жителей Южного Бутова, но и для многих других жителей Москвы: "У нас учатся не только жители нашего района, но и дети из других районов, - сказал он.- Сейчас наблюдается очень большой интерес к математическому образованию. И конкурс в нашу школу тоже очень большой".

Но назвать новостройку просто пристройкой к существующей школе, язык не повернется. Четыре этажа. Индивидуальный проект. Современный, хотя и минималистичный, но очень эффектный дизайн. Витражное остекление входной группы. Это чисто внешне - отделка фасада уже на 90 процентов завершена. Просторные и светлые классы. Перспективы, которые открывает корпус перед педагогами, поразили директора школы. "Первое, что мне бросилось в глаза, это большие пространства, - поделился он с журналистами. - Просторные рекреации, вот такой громадный спортивный зал... Словом, есть возможность пофантазировать, как все это использовать".

Учиться здесь будут ребята с 5 по 11 класс. Для физкультуры здесь даже не один спортзал, а целых два - с раздевалками, душевыми, туалетами, комнатами для хранения спортивного инвентаря. А летом к этому добавится, как рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, еще и спортивное ядро с футбольным полем, площадкой для гимнастики и беговой дорожкой. Его создадут на школьном дворе. Неподалеку - уголки для тихого отдыха. О ребятах, склонных к творчеству, проектировщики тоже не забыли. Для них предназначены актовый зал с артистическими уборными. Пустовать они точно не будут, так как даже в старых тесноватых зданиях более 800 ребят из 947 занимаются в 58 кружках и студиях. Теперь же у них появятся еще и медиатека с библиотекой. Ну, а математика здесь, как уже говорилось, на первом месте и на уроках, и после уроков: 525 детей учатся в "Вечерней математической школе", почти 400 - в кружке "Занимательная математика" и 48 - в кружке "Робототехника".

Есть и результаты этой увлеченности. В прошлом учебном году, например, 160 учащихся школы стали призерами и победителями регионального и 23 - заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, свыше 300 ребят - призерами и победителями Московской олимпиады, а 10 из 91 одиннадцатиклассника награждены медалями за особые успехи в обучении.

Так что хорошая школа - еще одна немаловажная причина, почему москвичи так охотно раскупают жилье в новостройках вокруг нее. И таких учебных заведений практически во всех районах столицы с каждым днем становится все больше. В частности, только за ближайшие три года Адресной инвестиционной программой предусмотрено построить, как напомнил Сергей Собянин, около 100 новых школ и детских садов. А с 2011 года столичное образование получило свыше 400 новостроек.