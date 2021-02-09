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09.02.2021 13:19

Экзотика под боком

Текст: Андрей Максимов (Председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 26(8377)
Пандемия COVID-19 показала, что не только заокеанские курорты или европейские города, но и путешествия по России могут вызывать живой интерес и даже ажиотажный спрос у туристов. Сейчас многие стремятся в те места, о которых год назад даже не подумали бы. На Кольский полуостров летят отряды охотников за северным сиянием, самых закаленных сейчас зовут искупаться в Японском море у Владивостока. В Дагестан осенью направлялись те, кто хотел подняться в горный аул-призрак Гамсутль или спуститься на лодке по Сулакскому каньону.
Фото: iStock
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Карта путешествий съежилась, и турфирмы вынуждены зарабатывать на российских направлениях. Но оживление на рынке внутреннего туризма вызывают не только закрытые границы: люди стараются удешевить поездки и обеспечить себе безопасность, пересаживаясь с самолета на автомобиль. Билеты на авиарейсы по России становятся дешевле. Когда авиакомпании почти все свои борта используют только на национальной территории, предложение насыщается и в конкурентной среде снижаются цены на билеты экономкласса на внутренних направлениях. Это отчасти сглаживает главную причину дороговизны путешествий по России - затраты на транспорт.

Массовых банкротств туроператоров мы пока не наблюдаем. Отрасль прошла коронавирусный стресс-тест и в чем-то даже стала сильнее. Появились новые предприниматели в этой сфере, создается все больше креативных продуктов для туристов - от виртуальных мастер-классов до онлайн-дегустаций.

Любовь к заграничной экзотике никуда не уйдет, однако Бурятия и Калмыкия с их буддийским колоритом могут поспорить с атмосферой стран Индокитая. Альтернативой путешествиям к красотам европейской старины может быть посещение российских исторических мест, туры по следам локальных культурных ценностей.

Конечно, разнообразие достопримечательностей за пределами нашей страны останется невероятно привлекательным. А значит, чтобы сохранить интерес к туризму в России в последующие годы, надо будет работать и с ценой, и с качеством, и с продвижением. Сегодня на общественной платформе Живоенаследие.рф собираются главные туристические бренды страны и создается механизм маршрутизации по ним. Мы постоянно пополняем базу, добавляя забытые и имеющие нераскрытый потенциал магниты по инициативе местных жителей, поэтому прекрасно понимаем перспективу. В дальнейшем появятся сервис самостоятельной маршрутизации и календаря для туристов, мобильные приложения.

Отрасль прошла коронавирусный стресс-тест и в чем-то даже стала сильнее

Опыт той же Коломны с пастилой, Мышкина с "мышиными дворцами", Тарусы с ее поэтической атмосферой показал, что притяжение старинных городов сильно и в "ближнем кругу" туриста. В этом смысле как раз Центральная Россия сейчас сделала рывок в своем туристическом развитии. И туристический кэшбек, удешевляя путешествие, тоже этому помогает. Но одной скидкой не будешь сыт, если продукт не интересен.

Чтобы выбор в пользу внутреннего туризма стал у граждан сознательным, он должен быть подкреплен новыми впечатлениями, повышением доступности, качества, ассортимента. Я надеюсь, что в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", который должен стартовать в 2021 году, поддержка по всем этим направлениям будет заложена.

Эксперты спрогнозировали возвращение интереса россиян к отдыху в Греции
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