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09.02.2021 11:14

В Калуге оценили качество школьного питания

8 февраля депутат городской думы Эльвира Капитонова вместе с главным специалистом управления Роспотребнадзора по Калужской области Дильнарой Кулахметовой и членами родительских комитетов посетила правобережные школы № 6 и № 33 для проверки качества школьного питания.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Члены комиссии осмотрели столовые, проверили документацию, меню и соответствие продуктов нормам.

"Все ученики 1 - 4 классов получают бесплатное горячие питание, - рассказала директор школы № 6 Елена Анохина. - В школе действует программа, цель которой приучить детей к правильному и здоровому питанию, именно такие блюда и подаются детям на завтраки и обеды".

По итогам проверки все документы оказались в порядке, продукты соответствуют нормативам, порции соответствуют меню, в столовых поддерживается надлежащее санитарное состояние.

Фото: Калужская городская дума
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"Мы проверили соблюдение меню, технологические карточки, накладные и декларации, журналы бракеража пищи и журналы здоровья, вся документация отвечает требованиям, - подвела итоги инспекции Дильнара Кулахметова. - Блюда надлежащего качества, набор продуктов соответствует нормативам".

В школьных столовых используются продукты только отечественного производства, широко представлена продукция калужских производителей: мясо, масло, яйца и хлебобулочные изделия. Родители и ученики качеством питания довольны.

"В школе № 6 учатся трое моих детей и все они очень довольны школьным питанием, - рассказала Елена Абдуллаева. - Меню разнообразное, продукты свежие и питательные, дети особенно любят каши и бутерброды".

Фото: Калужская городская дума
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Процесс питания организован с учетом противоэпидемических мер, потоки школьников в столовых разделяют по времени, на входе в учебные заведения проводят термометрию.

"Документация отвечает всем требованиям СанПиНов и санитарных норм, порадовало, что используется продукция калужских производителей, - прокомментировала Эльвира Капитонова. - Мы пообщались с родителями и учениками, как оказалось, питанием в школьных столовых они довольны. На мой взгляд, совместные проверки депутатов городской думы, с обязательным участием представителей Роспотребнадзора и родителей должны осуществляться регулярно".

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