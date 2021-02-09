В московских ЗАГСах отменили ограничение по количеству гостей

Столичные ЗАГСы перешли на обычный режим работы. Теперь посетить отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания можно без предварительной записи, а на регистрациях брака отменены ограничения по количеству гостей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. Для их посещения больше не требуется предварительная запись. Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака. Молодожены снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей. Но я очень прошу горожан не забывать, что вирус никуда не исчез, поэтому по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты", - рассказала вице-мэр.

Маски и перчатки являются обязательным "атрибутом" свадебного дня. Ограничения по количеству гостей сняты, но по-прежнему сохраняется социальное дистанцирование, при котором также необходимо учитывать максимальное количество гостей.

Прием граждан в органах ЗАГС будет осуществляться без предварительной записи, в приоритетном порядке оказываются услуги гражданам, которым был назначен прием по предварительной записи.

В отделах ЗАГС размещена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.