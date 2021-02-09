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09.02.2021 22:54
Рубрика: Общество

Ах, эта свадьба...

В ЗАГСах снова все торжественно, без ограничений
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8378)
В столичных ЗАГСах и Дворцах бракосочетания снова шумно и весело. Молодожены вновь могут приглашать родных и друзей на свое бракосочетание, торжества по поводу которого из-за коронавируса были отменены почти на два месяца.
Несмотря на снятие ограничений, носить маски и перчатки молодоженам все же придется, как и соблюдать дистанцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ Несмотря на снятие ограничений, носить маски и перчатки молодоженам все же придется, как и соблюдать дистанцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Несмотря на снятие ограничений, носить маски и перчатки молодоженам все же придется, как и соблюдать дистанцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Марш Мендельсона, фотографии на память большой семьей, огромные букеты в руках невест... Все по-настоящему! "Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания", - сообщила вчера заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Теперь в ЗАГСах ожидают аншлага. Для влюбленных действовавшие ограничения по количеству приглашенных в 2020-м стали поводом перенести регистрацию. "В апреле-мае в 2020 году поженились более 5 тысяч пар, или на 20% меньше, чем годом ранее, а около 30% перенесли регистрацию брака на 2021 год. При этом ЗАГСы и Дворцы бракосочетания старались создать молодым атмосферу праздника даже при отсутствии гостей и торжественной обстановки. Сотрудники даже помогали парам вести онлайн-трансляции с церемонии заключения брака для близких и родственников", - рассказали "РГ" в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

С начала года, по данным ведомства, в Москве уже успели пожениться около 5 тысяч пар. Сейчас ЗАГСы активно принимают заявления на регистрацию брака. Причем необязательна даже предварительная запись. Большинство пар выбирают красивые летние даты, а также праздники, например, Красную горку, День России, День города. "Из-за большого спроса в День России будут открыты Дворцы бракосочетания N1, N3 и N5, Шипиловский отдел ЗАГС, а также усадьба Муравьевых-Апостолов и особняк Роял. Кроме того, часы работы ЗАГСов увеличены на два часа, они будут открыты с 9.00 до 20.00", - поделились в управлении.

Несмотря на то что ограничения сняты, модный тренд 2020-го остался. Теперь влюбленные подбирают к своему образу оригинальные маски, перчатки и аксессуары. "Нельзя забывать, что вирус никуда не исчез, поэтому по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты", - добавила Ракова.

С начала года в Москве уже успели пожениться около 5 тысяч пар

После проведения каждой церемонии двери в торжественный зал закрываются - проходит генеральная уборка: все поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством, проветривают помещение. Тщательно протираются стулья, стол, подставка для колец, дверные ручки. И - входит новая пара с надеждой на любовь и счастье.

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