В Москве мошенники выманили у пенсионера три миллиона рублей

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила корреспонденту "РГ", что в полицию через службу "02" обратился 83-летний житель столицы.

Он рассказал, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Собеседница сообщила, что со счета заявителя пытаются снять деньги и для того, чтобы защитить свои накопления, ему необходимо их снять. Далее девушка вызвала для мужчины такси до ближайшего отделения банка, где он снял 1 миллион 900 тысяч рублей.

Вскоре к пенсионеру приехал неизвестный мужчина, имеющий при себе аксессуары с логотипом банка, и забрал деньги. Через день ситуация повторилась, и мужчина снова отдал неизвестному более одного миллиона рублей. После этого незнакомцы перестали выходить на связь, а сбережения так и не вернулись на счет заявителя. Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.

Оперативники угрозыска УВД по СЗАО Москвы задержали мошенника. Им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Мошенника решением суда взяли под стражу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают соучастников и дополнительные эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Что важно

Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, если вы пострадали от противоправных действий задержанного, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу "102" (с мобильных телефонов - 112).

Полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких обстоятельствах не передавайте посторонним лицам сведения о своих счетах, вкладах и банковских картах, а также не совершайте никаких действий со своими банковскими картами, счетами и вкладами, о которых просят незнакомые или малознакомые лица по телефону.

Запомните! Сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам и не рассылают смс-сообщения с программами. При возникновении любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться непосредственно в отделении банка либо по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты.