В Москве пьяный водитель сбил двух пешеходов

Пьяного лихача задержали столичные росгвардейцы.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве корреспонденту "РГ" сообщили, что в Северном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали водителя иномарки, который совершил наезд на переходивших по пешеходному переходу женщин.

Росгвардейский патруль увидел, как на Флотской улице автомобиль на высокой скорости совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду медиков и оказали пострадавшим доврачебную помощь.

Росгвардейцы задержали водителя иномарки. От него исходил резкий запах алкоголя. Задержанным оказался 42-летний москвич, который уже привлекался к уголовной ответственности. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.