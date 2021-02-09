В Москве появится первый в России коливинг-небоскреб. Личный быт в таком доме уйдет на второй план: у соседей будут общие прачечные, гардеробные и зона отдыха. Проект ориентирован на социальный запрос молодых людей, которые хотят "быть иными".

Что-то подобное мы уже видели лет так сто назад, когда в стране строилась новая культура быта, направленная на обобществление. Один из таких примеров начала прошлого века - Дом Наркомфина, стал теперь памятником архитектуры и недавно реставрирован снова под жилье.

Типовые дома-коммуны, которые и по сей день сохранились в больших городах, предполагали разделение на личную зону и общее пространство: бани, прачечные и прочее. Сейчас по этому же принципу в России устроены многие хостелы. За рубежом же прижился формат коливинга. В таких домах не принято сидеть по своим квартиркам. Санузлы, прачечные, гардероб, мини-бар - все тут общее. Скажете: да это же обычная общага? Не совсем. В коливингах живут не бедные студенты, а предприниматели, люди творческих профессий. Им приятно не сидеть по клетушкам, а проводить время в общении, работать в уютном коворкинге с Wi-Fi, вместе смотреть кино, заниматься спортом - тут уж все зависит от комплектации коливинга. Да и жизнь тут дешевле, чем в обычном доме.

Новый проект - не первая попытка переложить эту философию на современную Москву, исторически испорченную вопросами отдельного жилья. Как стало известно "РГ", один из проектов, предполагающих создание сети коливингов в российской столице, был заморожен на неопределенный срок. Как полагают эксперты, подобные проекты не привлекали внимания по ряду причин. "На мой взгляд, здесь присутствует определенная упаковка и "заигрывание" с молодежью для привлечения именно этого возрастного сегмента, - рассказала "РГ" совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. - Это продажа пространства, атмосферы, окружения единомышленников. Но полноценный ли это коливинг? Велика ли будет площадь общих пространств в таких проектах? Сложно сказать точно, потому что московские застройщики теперь пытаются найти новые форматы, с помощью которых можно поднять продажи".

Раньше столичные проекты, которые выходили с аналогичными предложениями на рынке, предлагали потребителям апартаменты, в которых нельзя оформить прописку. В новом небоскребе продаются именно квартиры, причем пока дешевле, чем в среднем по району.

В таких домах не принято сидеть по своим квартиркам. Санузлы, прачечные, гардероб, мини-бар - все тут общее

Например, "однушка" в 19,5 кв. м в коливинг-башне пока что стоит от 6 млн руб., тогда как аналогичные квартиры в других домах Свиблова - от 8 млн. В компании считают, что это поможет молодежи "стартовать" в решении жилищного вопроса. Общественные пространства здесь будут устроены не совсем так, как в классическом зарубежном коливинге (см. нашу инфографику). Здесь под них запланированы этажи 1 и -1. Порядка 700 кв. м отведут под коворкинг, лаунж-зону, кафе, прачечную, гардеробную. Планируется также SPA, хамам, фитнес-центр и другие прочие "общие" активности. В квартирах же преобладает формат студии. Вся инфраструктура будет заточена под систему "умного дома". И такие квартиры по планировке и метражу будут удобны для трансформерной мебели. Сейчас в башне построено 5 этажей из 53. Застройщики планируют сдать объект в первом квартале 2023 года.