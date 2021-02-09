В Москве замечена птица, которую считали исчезнувшей

Редкую птицу заметили в столице орнитологи на территории природно-исторического парка Москворецкий, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Болотная сова занесена в Красную книгу Москвы. Этот вид считался исчезнувшим. Более-менее большая популяция была зафиксирована в 1996-97 годах в пойме Москвы-реки. Теперь же у болотной совы категория редкости - 0, она считалась исчезнувшей.

Как отмечают специалисты департамента, возвращение болотной совы, вероятно, связано с восстановлением пригодной для нее среды обитания