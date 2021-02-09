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09.02.2021 11:12
Рубрика: Культура

В Москве заработал сервис по аренде культурных площадок

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Новый сервис "Вместе с культурой" позволяет арендовать московские культурные площадки под семинары, мастер-классы или лекции, благотворительные вечера, концерты, конференции, утренники или выпускные. Об этом сообщает портал мэра.

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"Мы хотим открыть не только двери учреждений культуры, но и создать новые возможности для малого и среднего бизнеса, для отдыха и саморазвития москвичей. Открытие этого сервиса стало еще одним видимым результатом цифровой трансформации процессов", - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Сейчас для аренды доступно более 250 помещений, список будет расширяться.

Чтобы воспользоваться сервисом аренды городских пространств, нужно авторизоваться или зарегистрироваться на портале mos.ru. Для удобства есть карта и фильтры, где площадки можно сортировать по месторасположению, цене, размеру и вместимости. Выбрав подходящую, нужно нажать "Арендовать". Система сама сформирует договор краткосрочной аренды, с которым нужно будет ознакомиться, а потом внести оплату. Четыре календарных дня учреждению культуры дается на рассмотрение заявления. Ответ придет на адрес электронной почты и в личный кабинет заявителя. Арендовать помещения можно на срок от одного часа. Общий срок аренды не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня. В помещениях можно проводить мероприятия только в рабочие часы учреждения. Один и тот же заявитель может бронировать неограниченное количество помещений на одни и те же даты.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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К слову, знаковых музеев или выставочных площадок в списке нет, но цены вполне приемлемые. Так, на Тверской улице, 14 можно арендовать концертный зал площадью 165 кв. м. от 4 тысяч рублей в час. В такую же сумму обойдется аренда выставочного зала в этом же доме, но на 20 кв. м. больше. А в библиотеке на Большой Садовой, 1 для аренды предлагают музыкальную комнату, коворкинг, медиатеку и лекторий. Цена 800-метровой музыкальной комнаты - от 500 рублей в час.

Есть площадки на территории новой Москвы, Зеленограда и даже в поселке Северный. А большая часть предложенных для аренды площадок расположена на севере, северо-востоке и в центре города.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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