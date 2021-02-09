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09.02.2021 13:13

Диванное настроение

В минувшем году расходы россиян на покупку мебели выросли на восемь процентов
Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 26(8377)
Как повлияли ковидные ограничения на бюджет жителей РФ, выяснили аналитики мебельной отрасли. По их данным, из-за эпидемии жители регионов вложили в "гнездование" деньги, отложенные на отдых. Это позволило производителям кроватей и шкафов минимизировать последствия коронакризиса. Что пользовалось спросом в 2020 году и как изменятся предпочтения в ближайшем будущем - в обзоре "РГ".
Больше всего покупателей интересуют диваны, шкафы, столы, кровати и кресла. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Больше всего покупателей интересуют диваны, шкафы, столы, кровати и кресла. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Больше всего покупателей интересуют диваны, шкафы, столы, кровати и кресла. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Все в семью

В прошлом году расходы россиян на покупку мебели выросли на восемь процентов, сообщили в воронежском холдинге, который входит в топ производителей и дистрибьюторов этой продукции, сравнив цифры 2020 и 2019 годов. Похожую статистику приводят в Сбербанке. Судя по транзакциям с карт, минувшей осенью затраты на мебель и предметы интерьера были на пять - семь процентов больше, чем годом ранее, в первой январской декаде снизились, а сейчас снова пошли в рост. С 18 по 24 января россияне потратили в этой категории на 7,7 процента больше денег, чем в аналогичный период 2019-го.

Фото: Александр Рюмин/ РИА Новости
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- Рост расходов на мебель связан в первую очередь с переходом на удаленный режим работы, отсутствием возможности поехать в отпуск. Люди сидят дома, у них остается больше денег на обустройство квартиры, - пояснил заместитель коммерческого директора мебельной компании "Ангстрем" Сергей Ярцев.

Действительно, по информации лаборатории "СберДанные", выездной турпоток упал на 80 процентов (аналогично снизились траты в магазинах дьюти-фри). Зимой лишь четверть тех, кто ранее проводил каникулы за рубежом, переключилась на путешествия внутри страны. Соответственно серьезно снизились расходы в категориях "Авиабилеты", "Отели", "Кафе и рестораны", "Развлечения"… Положительную динамику можно увидеть лишь в некоторых разделах, таких как покупка компьютеров и ПО, одежды и обуви, а также оплата спортивных товаров и услуг.

Между тем в 2020 году прибыль мебельных салонов от продажи обеденных столов возросла на 445 процентов (до 32,8 миллиона рублей), прихожих - на 152, диванов - на 127, рассказали в "Ангстреме". Значительные средства россияне вложили в обустройство домашних кабинетов - их продажи взлетели с 85 до 171 миллиона рублей. Так, на платформе "Авито" число запросов на компьютерные столы и кресла, компактные светильники, подставки и тумбы выросло на 50 процентов. В Воронеже полностью оборудовать домашний уголок для работы с нуля можно было в среднем за 8300 рублей: по 2,8 тысячи - на стол и вращающееся кресло к нему, еще две тысячи - на тумбу с ящиками плюс рублей 700 за лампу.

На расходы потребителей в целом по стране повлиял и объективный рост цен на новую мебель. Он был вызван ростом курса доллара и частичным закрытием границ, которое затруднило закупки комплектующих за рубежом. Чтобы избежать падения продаж, производителям пришлось вкладываться в развитие онлайн-сервисов и перестраивать маркетинговую стратегию.

Из рук в руки

На платформе "Авито" спрос на мебель в целом по стране и, в частности, в Воронеже за год вырос почти на 50 процентов. Здесь искали как стандартные изделия (с рук или новые), так и необычные дизайнерские продукты типа круглых кроватей, софы из корпуса "копейки" или массивного стола из спила дерева.

На восемь процентов в сравнении с 2019-м - до шести тысяч - подорожала типичная покупка в разделе "Шкафы и комоды"

Чаще всего пользователи искали диваны, шкафы, столы, кровати и кресла. В десятку популярных запросов также вошли стенки, комоды, стулья, кухонные гарнитуры и… ковры. Средняя цена покупки в категории мягкой мебели составила 7,9 тысячи рублей (на 13 процентов выше прошлогодней). В столице Черноземья - около 8,5 тысячи.

Фото: Пресс-служба "Ангстрем"
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На восемь процентов в сравнении с 2019-м - до шести тысяч - подорожала типичная покупка в разделе "Шкафы и комоды". Такую же динамику продемонстрировали кухонные гарнитуры, средняя цена на которые на сайте достигла 15 тысяч рублей. Около 10 процентов прибавили в цене предметы для хоум-офиса, причем сильнее всего (на 14 процентов) в этом блоке товаров подорожали настольные/напольные светильники.

Самым же заметным оказался рост цен на столы и стулья: в среднем такой предмет мебели на платформе покупали за 3500 рублей, что на 17 процентов превышает показатель годичной давности. А вот ковер и другие интерьерные предметы типа вазы, картины или скульптуры, как и прежде, можно приобрести всего за тысячу (в Воронеже - за 800). Хотя спрос подскочил и на них.

- Повышение спроса на мебель и двукратный рост количества покупателей в данной категории указывает на увеличение популярности осознанного потребления и вторичного использования вещей - так называемой шеринговой экономики, а также демонстрирует развитие тренда на кастомизацию товаров для дома, - подчеркнула руководитель макрокатегории "Обустройство, дом, дача" компании "Авито" Ольга Попова.

Тумбу в студию!

Если ограничительные меры останутся прежними, средний чек в мебельных магазинах станет сравним с ценой поездки в Турцию, заявили эксперты воронежского "Ангстрема". По их прогнозам, в 2021 году наибольшей популярностью будут пользоваться мягкая мебель, прихожие и сопутствующие товары. Покупатели будут ориентироваться на многофункциональные изделия, например комоды и шкафы, где можно хранить все сразу: посуду, книги, аксессуары.

Фото: iStock
Один визит в мебельный салон сравняется по расходам с отпуском у моря

Спальни и гостиные россияне уже привели в порядок за 2020 год. Со смягчением карантинных мер начал затухать и тренд на массовую закупку офисной мебели для жилого пространства. По мнению аналитиков, люди продолжат делать квартиры более комфортными, но с акцентом на функциональность и минимализм.

- Если раньше было модно купить целую гостиную, то сейчас ограничиваются тумбой под телевизор и двумя полками, - отметил Сергей Ярцев. - Спальни тоже обставляют по минимуму. В небольшие квартиры-студии, которые сегодня пользуются спросом, умещаются кухня, стиральная машина, диван с телевизором… Причем, как мы видим по фотографиям клиентов, все это стоит вперемешку, даже сложно определить, в каком стиле выполнен ремонт. Кстати, такая картина наблюдается не только в квартирах, но и в ресторанах в Москве и Санкт-Петербурге, где до сих пор популярен стиль лофт.

Тем временем

Индивидуальный предприниматель из Ивановской области Алексей Градусов в 2020 году сумел расширить не просто производство мягкой и корпусной мебели, но и сеть зарубежных партнеров. Продукция оказалась востребована в Польше и Германии, объем экспортных контрактов составил 1,2 миллиона долларов. Поиск потенциальных заказчиков в странах дальнего зарубежья и переговоры с ними провели специалисты регионального центра "Мой бизнес" в рамках программы господдержки. Мебель из Иванова оценят потребители в Индии, Франции и Испании. Продукция также представлена на электронных торговых площадках Alibaba и Amazon. Несмотря на локдаун, фирма Градусова расширила штат сотрудников.

На Смоленщине, в свою очередь, планируют увеличить мощность деревообрабатывающего завода "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин", который выпускает различные плиты для мебели и напольных покрытий. На предприятии откроется дополнительная линия импрегнированной бумаги, линия ламинирования, напольных покрытий и декоративных материалов. Также будет построена котельная и приобретено новое оборудование. В ближайшие четыре года объем инвестиций в смоленскую площадку составит 3,6 миллиарда рублей. Результатом станет рост объемов производства, повышение качества и экологической безопасности продукции. На заводе создадут около 40 рабочих мест - сейчас здесь трудятся почти 800 человек.

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