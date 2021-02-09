В Воронеже научились делать подгузники из рыбы

Новости

Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра" 11:25
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 3554 пациента 11:23
Мишустин поручил представить идеи по использованию плавучих домов 11:22
В Москве заработал сервис по аренде культурных площадок 11:12
В Москве замечена птица, которую считали исчезнувшей 11:11
РФПИ: Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЕС была подана 29 января 11:07
Хуснуллин раскрыл содержание программы развития Крыма до 2025 года 11:00
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту 10:49
Умер сценарист фильмов Бунюэля, Годара и Формана Жан-Клод Каррьер 10:47
В МВД опровергли запрет передач арестованным за незаконные акции 10:33
Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands 10:33
Кубок Первого канала по фигурному катанию станет регулярным 10:31
Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам 10:28
CNN: Стратегические бомбардировщики США начнут летать из Норвегии 10:28
В Красноярском крае поймали двух мужчин, убивших ветерана в 2017 году 10:27
Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19 10:25
Видео: Жительница Кузбасса чудом спаслась от летевшей с крыши глыбы 10:15
Новым главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов 10:03
Катар намерен реализовать крупнейший в мире проект по производству СПГ 10:02
Twitter планирует ввести платную подписку 09:48
Появилось фото японской подлодки после столкновения с балкером 09:46
СК завершил расследование дела против бывшего ректора владивостокского вуза 09:42
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" сводится с орбиты 09:41
С начала года лисиц видели уже на 6 природных территориях Москвы 09:37
ВТБ: В январе господдержка на треть обеспечила рост автокредитов 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 11:01
Рубрика: Общество

В Воронеже научились делать подгузники из рыбы

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Istockphoto Фото: Istockphoto
Фото: Istockphoto

Специалисты госуниверситета инженерных технологий в Воронеже разработали технологию получения коллагена из рыбьей шкуры. Новый продукт чище коллагена животного происхождения, лучше усваивается организмом и его проще добывать. Также его можно применять при производстве косметических средств и даже подгузников.

Фото: iStock
Ученые доказали лечебные свойства российской нефти

Эксперименты с рыбьей кожей во ВГУИТ начались шесть лет назад. Оказалось, что самое подходящее сырье - шкуры прудовых рыб: белого амура, карпаи толстолобика, - которых в регионе разводят в изобилии.

- Шкуры рыб технологичнее в обработке, чем кожа животных. Получение коллагена из мясной обрези или свиных ушей занимает четыре-пять недель, а из кожи карпа - восемь девять дней. К тому же рыбный продукт получается намного чище и безопаснее, - рассказал KP.Ru доцент кафедры биохимии и биотехнологий Станислав Сторублевцев. Животный коллаген может переносить инфекции - например, губчатую энцефалопатию (коровье бешенство). У рыб такой проблемы нет.

Рыбий коллаген недорог: себестоимость 800 рублей за литр, в то время как цена косметики на его основе начинается от тысячи рублей за 50-граммовый флакон. Также продукт хорошо усваивается организмом. Помимо сырья для индустрии красоты, воронежские ученые предлагают делать из рыбьих шкур подгузники.

- Готовая субстанция выливается на поддон, формируется нужная толщина слоя. По лекалу вырезается нужная форма. Такой подгузник не вызывает опрелостей у малыша и других побочных эффектов - по факту кожа соприкасается с кожей, - отметил Сторублевцев.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам
Прокуратура проверит зарплаты ученых СО РАН после жалобы президенту
Захарова: ЕС не удалось устроить России "публичную порку"
СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V"
Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V"
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно