В Воронеже научились делать подгузники из рыбы

Специалисты госуниверситета инженерных технологий в Воронеже разработали технологию получения коллагена из рыбьей шкуры. Новый продукт чище коллагена животного происхождения, лучше усваивается организмом и его проще добывать. Также его можно применять при производстве косметических средств и даже подгузников.

Эксперименты с рыбьей кожей во ВГУИТ начались шесть лет назад. Оказалось, что самое подходящее сырье - шкуры прудовых рыб: белого амура, карпаи толстолобика, - которых в регионе разводят в изобилии.

- Шкуры рыб технологичнее в обработке, чем кожа животных. Получение коллагена из мясной обрези или свиных ушей занимает четыре-пять недель, а из кожи карпа - восемь девять дней. К тому же рыбный продукт получается намного чище и безопаснее, - рассказал KP.Ru доцент кафедры биохимии и биотехнологий Станислав Сторублевцев. Животный коллаген может переносить инфекции - например, губчатую энцефалопатию (коровье бешенство). У рыб такой проблемы нет.

Рыбий коллаген недорог: себестоимость 800 рублей за литр, в то время как цена косметики на его основе начинается от тысячи рублей за 50-граммовый флакон. Также продукт хорошо усваивается организмом. Помимо сырья для индустрии красоты, воронежские ученые предлагают делать из рыбьих шкур подгузники.

- Готовая субстанция выливается на поддон, формируется нужная толщина слоя. По лекалу вырезается нужная форма. Такой подгузник не вызывает опрелостей у малыша и других побочных эффектов - по факту кожа соприкасается с кожей, - отметил Сторублевцев.