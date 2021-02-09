Центр России ожидают сильнейшие многодневные снегопады

Со второй половины четверга, 11 февраля, на столичный регион и ряд регионов центральной России обрушатся сильнейшие снегопады. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Буквально час назад Росгидромет выпустил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных явлений в центре европейской территории. Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться с юго-запада на северо-восток, сильные снегопады ожидаются с 11 по 14 февраля", - рассказал на брифинге Вильфанд.

По его словам, снега будет действительно много. Осадки будут идти несколько дней подряд в центральных регионах, на юге ЦФО (Воронежская, Тамбовская области) ожидаются снег с дождем. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах прогнозируется образование гололеда.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, снежные заносы. За четыре дня сугробы могут подрасти на 35-40 сантиметров. Хотя и сейчас снега в центре много. Так, в районе ВДНХ - более 30 сантиметров.

Вильфанд обратил внимание на то, что в эти дни возможны затруднения в работе транспорта, поэтому следует заблаговременно продумать, как добираться.

По словам синоптика, ожидать быстрой весны не приходится. Именно из-за того, что снега выпало много и потребуется также много тепла, чтобы его растопить.

На следующей неделе тоже сильно не потеплеет. По крайней мере в начале следующей недели еще сохранятся 15-градусные морозы.