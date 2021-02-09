Владимирского чиновника обвинили в хищении денег у сирот

Во Владимире в суд направлено дело главного специалиста отдела опеки и попечительства городского управления образования, обвиненного в мошенничестве

В следственном управлении СК РФ по Владимирской области пояснили, что 58-летнему чиновнику инкриминируются семь преступных эпизодов.

Во всех случаях использовалась одна и та же схема. Мужчина как доверенное лицо от управления образования администрации Владимира был наделен полномочиями на снятие денег со счетов детей-сирот по их заявлениям. Чем и воспользовался: деньги он снимал, но сиротам отдавал только часть, забирая остальное себе. Например, 2 марта он снял со счета несовершеннолетнего 40 тысяч рублей, присвоив себе 35 тысяч.

Всего же, по версии следствия, с октября 2018 года по июнь 2020-го обвиняемый похитил у сирот больше 400 тысяч рублей.

По словам официального представителя регионального СУ СК РФ Марии Серовой, расследование уголовного дела завершено, и оно направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд

Подозреваемый находится под стражей.