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09.02.2021 06:33
Рубрика: Спорт

На гонку на собачьих упряжках "Дюлин" заявлено рекордное число участников

Текст: Александр Филимоненко

В детской гонке на собачьих упряжках "Дюлин", которая пройдет на Камчатке в рамках зимнего фестиваля "Берингия - 2021", захотели участвовать 74 юных спортсмена. Это рекорд гонки, сообщила пресс-служба губернатора Камчатского края.

13 каюров заявились на участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"

"23 участника "Дюлина" будут выступать в категории "нарта-спринт 2 собаки", это дети в возрасте от 7 до 11 лет. В этой же категории 21 участник в возрасте от 12 до 14 лет. 30 подростков в возрасте от 13 до 17 лет выйдут на старт в категории "нарта-спринт 4 собаки", - рассказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

В этом году "Дюлин" пройдет 21 февраля на биатлонном стадионе имени Виталия Фатьянова. Зрители не только смогут посмотреть соревнования, но и принять участие в культурной программе, увидеть выступления творческих коллективов.

22 февраля на биатлонном стадионе пройдет большой праздник, главным событием которого станет гонка-пролог "Берингия - 2021". И в ее заявочном списке каюров больше, чем в прошлом году - 43 вместо 40.

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