На Сахалине отменили Кубок мира по паралимпийскому горнолыжному спорту

В Сахалинской области отменили финал Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое решение принял Международный паралимпийский комитет в связи с коронавирусной пандемией, сорвавшей планы команд-участниц.

Финал Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин-2021" должен был пройти на склонах спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" с 25 февраля по 7 марта этого года. Заявки на участие подали девять стран: Россия, Финляндия, Словакия, Италия, Швейцария, Австрия, Швеция, Румыния, США.

"Данные соревнования в этом году не будут проводиться ни в Сахалинской области, ни в любом другом месте", - отмечается в сообщении.