После падения ребенка из окна больницы в Забайкалье возбудили дело

Забайкальские следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 2 стали 293 УК РФ), после падения шестилетнего мальчика из окна Краевой детской клинической больнице в Чите.
Напомним, что ЧП произошло в воскресенье. Ребенок находился в медучреждении на лечении.
"Мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания", - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Сейчас ребенок находится в реанимации с травмами различной степени тяжести.
Предполагается, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы.
Ранее проверку по факту случившегося начала прокуратура.