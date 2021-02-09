После падения ребенка из окна больницы в Забайкалье возбудили дело

Забайкальские следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 2 стали 293 УК РФ), после падения шестилетнего мальчика из окна Краевой детской клинической больнице в Чите.

Напомним, что ЧП произошло в воскресенье. Ребенок находился в медучреждении на лечении.

"Мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания", - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Сейчас ребенок находится в реанимации с травмами различной степени тяжести.

Предполагается, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы.

Ранее проверку по факту случившегося начала прокуратура.