"Президентские" тигры впервые за долгое время попали на видео в ЕАО

В Еврейской автономной области впервые за долгое время удалось получить видеокадры с повзрослевшими тигрятами Светлой из последнего выводка.

"Сама тигрица начала активно перемещаться по своему участку, ее снимки есть почти на всех фотоловушках. Судя по ним, она активно метит территорию, что может говорить о том, что совсем скоро тигрица снова будет готова к спариванию. А вот ее неоднократный "жених" Борис на фотоловушки не попал ни разу, зато полно снимков и видео его и Светлой старшего сына - Грома", - сообщает Центр "Амурский тигр".

Возможно, это значит, что более сильный самец вытеснил своего отца с общего участка.

Фотоловушки также смогли запечатлеть краснокнижную хищницу Филиппу с неизвестным молодым спутником. Он может оказаться как ее кавалером, так и ее сыном - это предстоит выяснить специалистам.

- Пока больше оснований предполагать, что это её почти взрослый тигрёнок, - сказал гендиректор Центра Сергей Арамилев.

Всего в ЕАО ученые насчитывают около 20 тигров, в том числе малышей.

Справка "РГ"

Пятерых слабых тигрят отловили в дальневосточной тайге в 2013 году. Их назвали Устин, Кузя, Боря, Светлая и Илона. Президент РФ Владимир Путин в Амурской области выпустил на волю Кузю, Борю и Илону. Устин и Светлая были выпущены в ЕАО. На зверей надели ошейники, благодаря которым их перемещение можно отслеживать.