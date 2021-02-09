В Хабаровском крае для общепита снимут ограничения по режиму работы

В Хабаровском крае с 12 февраля снимут ограничения по режиму работы, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Такие рекомендации приняты на заседании оперативного штаба в правительстве региона. Сейчас кафе и рестораны принимают посетителей до полуночи.

Отмечается, что в заведениях по-прежнему сохранится масочный режим и требования к рассадке гостей.

"По информации налоговых органов, в сфере общественного питания число предприятий сократилось с 1600 до 1286. Оборот снизился на 4,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Всего в Хабаровском крае выявлено более 46 тысяч случаев COVID-19. 262 пациента скончались. Уровень заболеваемости постепенно снижается.