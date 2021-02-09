В Якутске пойдет под суд организованная группа мошенников

Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение в отношении шести безработных жителей Якутска, совершивших 31 эпизод мошенничества в составе организованной группы в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, организованная преступная группа действовала в течение 2016 - 2017 годов. Под видом предпринимателей от имени двух фиктивных фирм-однодневок злоумышленники заключали договоры на поставку товарно-материальных ценностей с организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. При этом намерений исполнять договоры у мошенников не было. Полученное имущество распродавалось за бесценок, а вырученные деньги присваивались.

"В результате данных преступных действий было совершено хищение имущества 31 физического и юридического лица на общую сумму более 26 миллионов рублей", - отмечено в сообщении республиканской прокуратуры.

После вручения фигурантам дела копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.