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09.02.2021 03:40
Рубрика: Происшествия

В Приморье глыба снега обрушилась на ребенка с крыши магазина

Текст: Ольга Журман

Прокуратура Приморского края организовала проверку падения на ребенка глыбы снега с крыши магазина в Находке, сообщается на сайте ведомства.

На Урале ребенка травмировала упавшая с крыши глыба снега

Проверка организована после публикации в социальных сетях и местных СМИ видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как к мальчику сразу же подбегает мать, которая до этого отвлеклась на второго ребенка.

Магазин, с крыши которого сорвался снег, находится на улице Ручейной. Отмечается, что родители не обращались в больницу.

Надзорное ведомство установит своевременность действий должностных лиц собственника (арендодателя) здания по очистке крыши от снега.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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