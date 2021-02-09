В Приморье глыба снега обрушилась на ребенка с крыши магазина

Прокуратура Приморского края организовала проверку падения на ребенка глыбы снега с крыши магазина в Находке, сообщается на сайте ведомства.

Проверка организована после публикации в социальных сетях и местных СМИ видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как к мальчику сразу же подбегает мать, которая до этого отвлеклась на второго ребенка.

Магазин, с крыши которого сорвался снег, находится на улице Ручейной. Отмечается, что родители не обращались в больницу.

Надзорное ведомство установит своевременность действий должностных лиц собственника (арендодателя) здания по очистке крыши от снега.